Госдума предложила увеличить стипендии студентам до МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер стипендии студентов до МРОТ. Депутат просит рассмотреть индексацию стипендий на реальный уровень инфляции — 8,6% — по аналогии со страховыми пенсиями, пишут «Известия».

В письме предлагается внести соответствующие изменения при рассмотрении бюджета на 2023 год и поддержать инициативу о том, что минимальный размер формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТ.

По информации депутата, ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, интернов, ординаторов и других индексируются на уровень прогнозируемой инфляции. В 2022 и 2023 годах он запланирован на уровне 4%, хотя уже в этом году стал выше установленного. И если страховые пенсии были проиндексированы по поручению президента на 8,6%, то для студентов этого не было сделано. И это при том, что студенты являются не менее нуждающейся в финансовой поддержке категорией населения.

Я знаю, что в некоторых учебных заведениях фактический размер стипендий выше базового, имеется ряд доплат: именные, губернаторские и президентская стипендии. Но даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям, — отмечает Лантратова.

Своё предложение парламентарий аргументирует и размером потребительской корзины взрослых трудоспособных лиц, которая в 2022 году составляет 10 800 рублей, а также прожиточного минимума в 15 172 рубля, что значительно выше стипендий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил предусмотреть назначение повышенной стипендии студентам, которые ведут активную общественную работу, связанную с воспитанием патриотизма.