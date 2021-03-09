Госдума предложила обязать банки объяснять отказ в ипотечных каникулах

https://static.news.ru/photo/3baf0502-8177-11eb-924a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, обязывающего банки объяснять заёмщикам причину отказа в ипотечных каникулах. Документ инициировала депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

По закону заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), могут обращаться в финансовую организацию с просьбами предоставить льготный период на срок не более полугода для уменьшения размер выплат или для их приостановки. В документах также оговариваются критерии ТЖС. Главная из них — снижение дохода более чем на 30%.

По словам заёмщиков, после отказа в предоставлении кредитных и/или ипотечных каникул банки взамен предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодны для заёмщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения, — цитирует парламентария ТАСС.

В случае отсутствия обоснованного отказа изменения условий договора, заёмщики смогут обжаловать решение банка в досудебном либо судебном порядке, защитив тем самым свои права как потребителей финансовых услуг.

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