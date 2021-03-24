Госдума одобрила проект закона о налоговом вычете за занятие спортом

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Госдума приняла проект закона, вводящий налоговый вычет на доходы физических лиц (НДФЛ) при расходах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть на спорт и фитнес. Согласно документу, подобную процедуру предоставят в сумме, потраченной гражданином на соответствующие услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет профильными организациями или ИП не превышающей 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами.

Причём данные услуги должны оказываться предприятиями и ИП, для которых данная деятельность является основной. Таким образом, с учётом максимальных трат в 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, предельный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год. По данным правительства на 2019 год, на территории РФ зарегистрировано более 177 тысяч организаций, которые предоставляют услуги в сфере физкультуры и спорта. В их числе — более 3,5 тысячи фитнес-центров.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый налоговый вычет говорит о том, что власть считает данные расходы социально значимыми, наряду с тратами на лечение, образование, благотворительность и рядом других. Подобные меры стимулируют рост экономики и положительно влияют на качество жизни, подчеркнул политик.

Кроме того, парламент поддержал в первом чтении законопроект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из Интернета недостоверных или порочащих честь данных. В пояснительной записке к документу отмечается, что основанием для принятия мер защиты будет заявление, поданное гражданином в прокуратуру, с просьбой удалить недостоверные сведения, порочащие его честь и достоинство или подрывающие его репутацию, а также связанные с обвинением в преступлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин по истечении своих полномочий сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства. Соответствующий закон принят в среду, 24 марта, на пленарном заседании Госдумы. Этим решением законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию РФ. Изменения дают право Владимиру Путину претендовать ещё на два срока. Авторами законопроекта стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.