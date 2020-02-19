https://static.news.ru/photo/a64cd324-531c-11ea-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 года в комитет по бюджету и налогам. Их разработало правительство РФ.

По словам Володина, Госдума начнёт работу в приоритетном порядке над проектом закона, необходимого для реализации послания президента РФ. Володин подчеркнул, что необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы «как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента РФ».

Председатель Госдумы отметил, что на 2020–2022 годы необходимо выделить более 2 трлн рублей дополнительных средств. Они пойдут на выплату детских пособий семьям с детьми от трёх до семи лет, а также в качестве материнского капитала в семьях, где родился первенец. Средства также будут использованы для увеличения суммы выплат при рождении второго или последующих детей.

NEWS.ru сообщал, что уровень бедности в России в 2019 году снизится на 0,1 процентный пункт из-за роста доходов россиян. Таким образом, в прошлом году количество бедных стало на 100 тысяч человек меньше, чем в 2018 году.