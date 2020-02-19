Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 года в комитет по бюджету и налогам. Их разработало правительство РФ.
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Председатель Госдумы отметил, что на 2020–2022 годы необходимо выделить более 2 трлн рублей дополнительных средств. Они пойдут на выплату детских пособий семьям с детьми от трёх до семи лет, а также в качестве материнского капитала в семьях, где родился первенец. Средства также будут использованы для увеличения суммы выплат при рождении второго или последующих детей.
NEWS.ru сообщал, что уровень бедности в России в 2019 году снизится на 0,1 процентный пункт из-за роста доходов россиян. Таким образом, в прошлом году количество бедных стало на 100 тысяч человек меньше, чем в 2018 году.
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