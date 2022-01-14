В Госдепе узнали об отсутствии альтернативы российскому газу

Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что в случае срыва поставок в Европе газу из России практически не будет альтернативы. Своеобразный опрос внешнеполитическое ведомство США провело на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает , что под чрезвычайной ситуацией в Госдепе подразумевали возможный конфликт между Россией и Украиной. Выяснилось, что срыв поставок в этом случае практически оставит Европу без голубого топлива. В энергетических компаниях пояснили, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии имеется мало газа, чтобы заменить большие объёмы из России.

Соединённые Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций, — подчеркнул один из собеседников агентства.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии «с нетерпением ожидают» ответа «Газпрома» на официальный запрос о снижении поставок газа в Европу в период газового кризиса, заявила замглавы ведомства Маргрете Вестагер. В то же время, по её словам, ЕК пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российского концерна. Она назвала необычной ситуацию, когда компания «в условиях повышенного спроса снижает поставки».