В Госдепе узнали об отсутствии альтернативы российскому газу

В Госдепе узнали об отсутствии альтернативы российскому газуReuters: энергокомпании сообщили Госдепу об отсутствии альтернативы российскому газу
Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что в случае срыва поставок в Европе газу из России практически не будет альтернативы. Своеобразный опрос внешнеполитическое ведомство США провело на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Соединённые Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций, — подчеркнул один из собеседников агентства.
Ранее стало известно, что в Еврокомиссии «с нетерпением ожидают» ответа «Газпрома» на официальный запрос о снижении поставок газа в Европу в период газового кризиса, заявила замглавы ведомства Маргрете Вестагер. В то же время, по её словам, ЕК пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российского концерна. Она назвала необычной ситуацию, когда компания «в условиях повышенного спроса снижает поставки».