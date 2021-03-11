Госдеп США назвал условия введения новых санкций по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/55d00bc4-82f9-11eb-954c-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Соединённые Штаты готовы ввести новые санкции по «Северному потоку — 2». Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на брифинге разъяснил, при каких обстоятельствах будут утверждены рестрикции.

Он напомнил, что каждые 90 дней конгрессу предоставляются доклады, касающиеся санкций. В течение этого периода администрация занимается оценкой деятельности вокруг строительства газопровода. Если будут выявлены дополнительные юридические лица, которые имеют отношение к реализации проекта, санкции последуют незамедлительно.

Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь, что администрация выполнит требования закона. Если закон требует введения санкций против этих юридических лиц за их деятельность вокруг газопровода, то, полагаю, вы услышите об этом от нас, — заявил Прайс.

Госдеп в 2021 году уже представлял один доклад о принимаемых мерах. Результатом этого доклада стало внесение в список санкций трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус», которые уже и так находились в списке санкций по другому закону — о противодействии противникам Америки.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз должен объединить усилия для защиты проекта «Северный поток — 2». В этом убеждён глава комитета по экономике и энергетике правительства Германии Клаус Эрнст.

Он напомнил, что США продолжают оказывать санкционное давление в связи со строительством газопровода. Однако, по его словам, существуют адекватные предложения по противодействию рестрикциям.