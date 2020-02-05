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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что, согласно прогнозу по рождаемости, в 2020 году право на получение материнского капитала на первого ребёнка будут иметь более 561 тыс. семей, на второго ребёнка — около 552 тыс. семей. Средства на эти цели уже заложены в бюджете.

Право на материнский капитал на первого ребёнка приобретут более 561 тысячи семей, на второго ребёнка — ещё порядка 552 тысяч семей. Соответственно, это будет более миллиона, 100 тысяч наших семей, — цитирует РИА Новости Голикову.

По её данным, на финансирование этих мер в 2020 году планируется использовать 122 млрд рублей, в 2021 году — 210,7 млрд рублей, в 2022 году — 265,8 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Минтруд предложил выделить 1,5 трлн рублей для выплаты материнского капитала в 2020–2022 годах. Планируется, что деньги пойдут на расширение программы на первого ребёнка и увеличение выплаты на второго. В проекте поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» указывается, что в 2020 году финансирование программы увеличено до 428 млрд рублей, в 2021 году — до 522 млрд рублей, а в 2022 — до 582 млрд. Изначально на эту программу планировалось выделить 945 млрд рублей.