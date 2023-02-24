Год обстрела санкциями: что стало с экономикой и как будем жить дальше Как тысячи ограничений и запретов повлияли на развитие страны

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После начала спецоперации на Украине количество ограничений, введенных против России, превысило 14 тысяч — это больше, чем против КНДР, Ирана и Сирии вместе взятых. NEWS.ru рассказывает о санкциях в самых чувствительных для страны областях, а эксперты оценивают, как адаптировалась к ним наша экономика и что может быть дальше.

Тысячи запретов

По состоянию на 19 февраля против России введено 14 022 санкций. (2695 до начала СВО на Украине и 11 327 — после), следует из данных проекта по отслеживанию санкций Castellum.ai. По этому показателю Россия обошла Иран (4191), Сирию (2643), КНДР (2133), Белоруссию (1155) и Венесуэлу (651). Больше всего санкции против РФ ввели США (1948), Швейцария (1782), Канада (1590), Великобритания (1429), ЕС (1390). Далее в этом списке стоят Франция (1324), Австралия (945) и Япония (919).



Ограничения, по замыслу их авторов, должны были подорвать российскую экономику, ударив по ВВП страны и сократив доходы бюджета. В апреле 2022 года Банк России в своем базовом прогнозе предполагал падение ВВП России в 2022 году на 8–10%. А Bloomberg в мае сообщал, что Минфин в подготовленном для внутреннего использования прогнозе предусмотрел падение ВВП России в 2022 году на 12%, что стало бы рекордным спадом с 1994 года. Однако эти прогнозы не сбылись. В феврале 2023 ЦБ оценил снижение ВВП России по итогам 2022 года в 2,5%.

Дефицит федерального бюджета в том же году достиг 3,3 трлн рублей и оказался одним из крупнейших в истории России. Больше было только в пандемийном 2020 году — более 4 трлн руб.

Рубль на фоне санкций вначале резко ослаб к доллару и евро (в первой половине марта на торгах на МосБирже курс доллара в моменте превышал 120 руб., евро —130 руб.), а к концу мая неожиданно окреп (доллар опускался ниже 57 руб., евро — ниже 59 руб.). Длительное время курс российской валюты держал относительное равновесие, однако в декабре началась новая волна девальвации: доллар сначала поднялся до 62 рублей, а к концу года преодолел отметку 70 руб. Евро тогда же тестировал отметку в 77 руб.

В феврале доллар и евро начали штурмовать новые вершины: доллар впервые с апреля 2022 года превысил 75 руб., а евро — 80 руб.

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Нефть

Поведение рубля во многом объяснялось введением санкций против российской нефти и нефтепродуктов. C 5 декабря 2022 года в Евросоюзе действует запрет на покупку танкерной нефти из России. Также в ЕС вместе с США, Австралией, Канадой и Японией ввели потолок цен на нее же на уровне $60 за баррель. Эти страны уже покупают мало российской нефти, но теперь для них это максимально допустимая цена. Кроме того, они отказываются обслуживать ее перевозки в третьи страны, если цена будет выше.

А с 5 февраля 2023 года заработали эмбарго на импорт российских нефтепродуктов и предельные цены на них при перевозке в третьи страны. Потолок установлен на уровне $100 за баррель для светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин) и $45 за баррель — для темных (мазут, гудрон, битум). Для некоторых стран предусмотрены небольшие исключения.

Газ

ЕС впервые ввел прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли в апреле 2022 года, запретив поставку оборудования для производства сжиженного газа. Так, в пятом пакете санкций был установлен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, независимо от того, происходят такие товары или технологии из ЕС или нет.



В декабре министры энергетики стран приняли решение о введении потолка цен на газ. Механизм должен быть запущен после 15 февраля. Потолок цен на всех европейских хабах составит €180 за мегаватт-час, то есть около $2000 за 1 тыс. куб. м. При этом ограничение не будет применяться к внебиржевым сделкам, когда контрагенты осуществляют торги газом напрямую. К тому же рыночная цена газа на голландском торговом хабе даже на 22 февраля колеблется у отметки $540 за тысячу кубов, то есть санкция пока совсем не угрожает газовым поставкам. Куда больше им навредили взрывы на «Северных потоках» и прекращение Украиной транзита газа в Европу через Луганскую область.

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Металлы

Российская черная металлургия стала одной из главных мишеней западных санкций. Первый санкционный пакет в отношении металла из РФ был введен в марте 2022 года. В него был включен запрет на импорт ряда готовых товаров из стали в Евросоюз. В октябре этот список был расширен.



Также прошлой весной правительство Великобритании ввело повышенные импортные пошлины в размере 35% на ряд товаров из России, в том числе на сталь, железную руду, медь, алюминий, серебро, свинец, удобрения, древесину, цемент и другие. Следом Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на своих складах ряда металлов из России, в том числе меди и алюминия.

В июне под американские санкции попали главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные ему компании. Помимо «Северстали», это были «Севергрупп», Nordgold, «Алгоритм».

Технологии

В 2022 году западные страны ввели максимум запретов на поставки в Россию технологий, которые могли бы укрепить ее военный комплекс. Сразу после начала СВО США объявили о «широких экспортных ограничениях», которые коснулись полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, оборудования в области информационной безопасности, лазеров, датчиков.

Под блокирующие санкции попал ряд IT-компаний, аффилированных с российскими банками и госкомпаниями. Среди них несколько «дочек» Сбербанка — компания по кибербезопасности Bizone, Sbercloud (облачные технологии), «Эвотор» (онлайн-кассы), а также «Газпромнефть» (один из ведущих российских игроков в области развития технологий искусственного интеллекта) и госоператор «Ростетелеком» (его ограничения коснулись в части привлечения капитала в валюте).

Позднее Великобритания ввела запрет на предоставление российским лицам услуг в области ИТ-консалтинга, архитектурных, рекламных и инженерных сервисов, а также услуг в области аудита и юридических консультаций. Схожие санкции ввел и Евросоюз.

В декабре ЕС также расширил запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения и «продвинутых» технологий, добавив в список двигатели для летательных аппаратов. С 16 января 2023 года запрещены к поставке в Россию авиационные двигатели и запчасти к авиадвигателям внутреннего сгорания, которые не входят в номенклатуру товаров двойного назначения.

Товары потребления

В марте ЕС в рамках четвертого пакета санкций запретил поставки европейских предметов роскоши в Россию. Под ограничения попали икра, вино, сигары, парфюмерия, дамские сумки, дорогая одежда и обувь (стоимостью от €300 за единицу), ювелирные украшения, а также дорогостоящая бытовая техника — микроволновые печи, холодильники, тостеры, кофемашины, игровые консоли стоимостью свыше €750 и легковые автомобили стоимостью от €50 тыс.

С 11 марта США тоже запретили экспортировать предметы роскоши в Россию (драгоценности, дорогую одежду, автомобили, элитный алкоголь и табак). Тогда же был введен запрет на импорт российских морепродуктов, спиртных напитков и бриллиантов.

С 5 апреля запрет на экспорт предметов роскоши в Россию (в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий) ввела Япония.

В декабре Евросоюз ограничил продажу в Россию ноутбуков, запоминающих устройств, кинокамер, объективов для камер, радиоаппаратуры дистанционного управления, а также игрушек со встроенным двигателем

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Сработали(ют) ли санкции

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев:

Санкции не сработали. Возможность забрать у России была только в эффективных инструментах торговли — SWIFT, порты, связь, лицензии, технологии. Здесь у России теперь все свое: протоколы по транзакциям и связи, новые партнеры, новые рынки (Азия и Африка), новые растущие союзы и бездолларовые зоны торговли. Россия — самодостаточная страна, и лишить ее ресурсов и технологий невозможно.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров:

Самые серьезные последствия санкций коснулись, безусловно, нефтегазового сектора России. Просто в силу того, что 50% в структуре экспорта РФ составляют сырая нефть, газ, нефтепродукты и СПГ (доля нефтегазовых доходов в бюджете России в разные годы составлял от 36% до 51%. — NEWS.ru). Наиболее негативные последствия стали ощутимы после того, как был введен потолок цен на российскую нефть. Уже в январе 2023 года, хотя страна экспортировала рекордный объем нефти, нефтегазовые доходы страны сократились более чем наполовину — до 425,5 млрд руб. с 931,5 млрд руб. в декабре 2022 года. По расчетам Минфина, по итогам февраля бюджет недосчитается порядка 108 млрд рублей нефтегазовых поступлений.



Дефицит бюджета в январе 2023 года составил 1,76 трлн рублей, притом что на весь год этот показатель запланирован на уровне 2,93 трлн рублей. Россия сумела заместить большую часть экспорта в ЕС поставками в азиатском направлении, где нашими главными покупателями являются Китай и Индия. Но продаем мы нефть по очень низким ценам (в среднем по $50 за баррель, тогда как бюджет сверстан из расчета стоимости сырья на уровне $70). Падают экспортные доходы компаний — сокращаются и поступления налогов в бюджет. В течение 2023 года стоит ожидать, что по нефти произойдет некоторое восстановление стоимости. Но какими при этом будут объемы поставок, сказать сложно: покупатели могут сократить заказы, если цена российской нефти будет расти. Кроме того, США не отказываются от планов снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $50 за баррель (это возможно в марте). В таком случае сырье из России будет продаваться [азиатским странам] уже по $40–45 за баррель, ограничения по дисконту вряд ли помогут — дефицит бюджета продолжит расти.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: