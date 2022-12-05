Нефтяное эмбарго и потолок цен: придавят ли они бюджеты России и россиян Как подействуют свежие санкции Евросоюза, G7 и Австралии

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В минувшие выходные Совет Евросоюза ввел потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Это значит, что судам с нефтью, купленной по цене выше этой, европейские компании, которые доминируют на рынке, будут отказывать в технических, страховых и финансовых услугах. А даже Китай требует наличия западных страховок. Также с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на покупку членами ЕС российской нефти, доставляемой по морю. К потолку цен, а частично и к эмбарго присоединились страны «Большой семерки» (G7) и Австралия. Как новые санкции повлияют на курс рубля, экономическое положение России и ее граждан, объяснит NEWS.ru.

Новый этап санкций

Если до 5 декабря еще были надежды на то, что Европа не откажется от российской нефти, доставляемой по морю, то сегодня все сомнения исчезли. С 5 февраля такое же эмбарго коснется российских нефтепродуктов. Впрочем, в субботу Евросоюз пошел дальше и официально ввел потолок цен в $60 за баррель российской нефти.

Это значит, что суда с нефтью, которую купили по более высокой цене, европейские компании не будут страховать, обслуживать финансово и технически. При этом Евросоюз будет пересматривать высоту потолка раз в два месяца, но так, чтобы цена российской нефти была хотя бы на 5% ниже рыночной. Те же самые меры согласовали Австралия и страны G7, в которую помимо членов Евросоюза входят Великобритания, США, Япония и Канада. Последние месяцы государство спорили между собой о размере потолка, одни считали нужным установить его в районе $80, другие — опустить до $30. Видимо, пока на Западе приняли соломоново решение.

Между тем, как пишет РБК со ссылкой на Институт международных финансов (IIF), около 50% российской нефти, вывозимой из портов страны, транспортируется танкерами греческих судовладельцев (Греция входит в ЕС). А 90% судов в мире страхуется с помощью лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P&I Clubs). И до введения санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети объемов российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке, уточняет издание. При этом США и Канада еще в начале весны 2022 года отказались от покупки нефти из РФ, Великобритания — в июне, а Япония просто значительно сократила закупки нефти.

Западные страны считают потолок в $60 приемлемым для того, чтобы и ослабить Россию в проведении спецоперации на Украине, и в то же время сохранить для нее выгодные условия добычи и торговли. Ведь если постараться убрать ее с рынка полностью, международный энергетический кризис только усилится, опасаются в Европе.

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Что говорят по этому поводу в России и Китае

Президент Владимир Путин и глава Минэнерго Николай Шульгинов все последние месяцы повторяют, что Россия не будет продавать нефть странам, которые введут потолок цен. То же самое они говорят и по поводу обсуждаемого в Европе потолка цен на газ. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия готовит ответные меры, но не уточнил какие. Также он заверяет: потолок цен не повлияет на ход спецоперации на Украине.

Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений — это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, — добавил пресс-секретарь.

Последние 16 лет нефтегазовые доходы России составляют от 34% до 51% доходов бюджета РФ. Однако российские власти регулярно отчитываются о наращивании поставок в Китай, и РФ стала главным экспортером нефти в КНР по данным на июнь. Правда, СМИ тогда же добавляли: китайцам дают скидки в 10-30%. Но в июне баррель Urals стоил $87,3, а в конце ноября, по данным агентства Argus, в партии с отгрузкой из порта Приморска баррель упал уже до $48. При этом бюджет России на 2023 год и плановые 2024-2025 сверстан из расчета в $70 за баррель.

Кроме того, недавно замглавы Минтранса Александр Пошивай заявил, что китайские власти и компании отказываются признавать страховые документы на суда, выданные российскими страховщиками. Россия хочет предложить КНР возможность двустороннего признания сертификатов, однако чем закончится этот диалог, неизвестно.

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Как потолок и эмбарго повлияют на экономику

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев:

Потолок в $60 достаточно комфортен России, но некоторые страны настаивали на более низком показателе, и он еще будет пересматриваться. Впрочем, проблема не столько в потолке цен, сколько в эмбарго, потому что европейский рынок закупал у нас значительную часть нефти. Поставки могут ощутимо снизиться и из-за позиции Китая по наличию международной страховки у российских кораблей. А сокращение поставок бьет по доходам бюджета, который уже сверстан с небольшим, но дефицитом. Расходы на науку уже сократили на 10%, а один из известных депутатов Госдумы предложил сократить расходы и на экологию. Видимо, взгляд государственных финансистов тоже будет обращен в сторону уменьшения гражданских [не оборонных] статей бюджета.

Аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров:

Если, как и обещали российские власти, поставки в страны, поддерживающие потолок цен, прекратятся после переходного периода (19 января 2023 года), то приток валютной выручки в Россию сократится и курс доллара может дойти 68-70 руб. (чего ранее хотели добиться в правительстве РФ, чтобы увеличить рублевые доходы от продажи нефти и газа. — NEWS.ru). Если сокращение нефтяной валютной выручки совпадет с рецессионным падением цен на нефть, то в начале 2023 года рубль может ослабеть и сильнее. Естественно, участники валютных торгов подобные риски закладывают в котировки заранее, поэтому в декабре курс российской валюты будет стараться подтягиваться к более низким значениям — 65,00-66,00 за доллар США, 67,00-68,00 за евро и 9,3-9,5 за юань. Отказ России от условий «потолка цен» также подразумевает спад цены за баррель Urals до $40-45. Что, естественно, приведет и к более сильному сокращению объема нефтяного экспорта России. Однако, по нашим оценкам, когда во второй половине 2023 года цены на нефть снова начнут расти и для российских нефтяных поставок будет создана уже своя инфраструктура по транспортировке и страхованию, никакого «потолка цен» на нашу нефть не будет: он разлетится по мере роста нефтяных котировок. При таком сценарии будущие финансовые выгоды для России с лихвой компенсируют финансовые потери следующих шести-семи месяцев.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: