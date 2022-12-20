ЕС согласовал ценовой потолок для газа из РФ: чего теперь ждать Ранее введение предельных цен на покупку российской нефти привело к падению рубля

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После нескольких месяцев споров в Евросоюзе все же согласовали потолок цен на российский газ. Компромиссным вариантом стали $2000 за тысячу кубометров, что почти вдвое выше текущей рыночной цены. Эксперты проанализировали цифры и ответили на главный вопрос — ударит ли эта санкция по курсу рубля так же, как это уже сделало введение предельных цен на нефть.

Как в ЕС обсуждали ограничение цены

Введение потолка цен на покупаемый у России газ по аналогии с ограничением цен на российскую нефть ($60 за баррель, действует с 5 декабря и уже привело к ослаблению рубля) в Евросоюзе обсуждали несколько месяцев. В начале сентября Еврокомиссия предлагала ограничить цены на закупки российского газа на уровне €50 за мегаватт-час, или $520 за тысячу кубометров. Затем в ноябре ЕК резко предложила повысить планку до €275 за мегаватт-час, около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров, но Чехия настаивала на снижении потолка до €188 за мегаватт-час. 15 декабря участники саммита стран Евросоюза должны были согласовать потолок, но в итоге отложили решение до 19 декабря. И только вчера европейским министрам по энергетике удалось договориться.

Что решили

Страны Евросоюза согласовали предельную цену на российский газ, передает агентство Reuters со ссылкой на документ. Потолок цен на всех европейских хабах составит €180 за мегаватт-час, около $2000 за 1 тыс. куб. м. Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года и поначалу не будет распространяться на внебиржевые сделки. Для сравнения: сейчас цены газа на европейских биржах составляют около $1130 за тыс. кубометров.

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press Газораспределительная станция

Ранее в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал введение ценового потолка «плохим, вредным и опасным» предложением, против которого будет голосовать Будапешт. Всего, по его словам, против введения потолка цен на газ высказались девять стран, в том числе Германия. Впрочем, на новую меру эта страна в итоге согласилась.



Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал попытки установить потолок цен на газ неприемлемыми. Он отметил, что реакция России на газовые решения будет аналогична ответу Москвы на введение нефтяного потолка цен. Соответствующий указ президента еще не опубликован, но, по информации «Ведомостей», он будет как минимум запрещать поставлять газ вводящим потолок странам.

Опасен ли такой потолок для России

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:

Во-первых, предлагаемые сейчас €180 за мегаватт-час — это около $2000 за тысячу кубометров, то есть сильно больше нынешней цены на газ на бирже. Во-вторых, для России это не имеет сильного значения: поток нашего газа в Европу сейчас почти полностью остановлен. В-третьих, это больше может дать по рукам Байдену: США сейчас — основной поставщик для ЕС (в июне Штаты впервые обогнали Россию по поставкам газа в Европу. — NEWS.ru.). Зато теперь мы понимаем, что мир движется от демократии в какую-то другую степь. Контроль за рынком — уже не демократия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Предлагаемый в ЕС потолок пока значительно выше текущего уровня биржевых цен. Можно назвать эту стоимость комфортной, но дело не в этом. Главное, что потолок цен касается форвардных котировок, которые определяют стоимость сырья на какое-то время вперед. Это инструмент для того, чтобы избежать резких скачков цен на европейском рынке. А «Газпром» работает по форвардным котировкам на месяц вперед. То есть если ЕС спустя время пересмотрит уровень цен на газ и это станет невыгодным для РФ (пока это не так), то может произойти новое снижение экспорта газа из России. И долгосрочные контракты с европейскими потребителями, например с Болгарией, нужно будет пересматривать.

Аналитики ФГ «Финам» Александр Потавин:

По факту этот потолок мало на что влияет: в этом году поставки российского трубопроводного газа в Европу упали почти на 80% по сравнению с 2021 годом. Поэтому, ставя планку по цене газа, Евросоюз просто создает себе задел на будущее, чтобы избежать энергетических кризисов, подобных нынешнему. Экспорт газа из России в страны дальнего зарубежья в этом году составил 97,8 млрд кубометров — на 45,1% меньше, чем за тот же период 2021 года. По итогам всего года «Газпром» может потерять около 50% своего экспорта. Вернуть прежние объемы компания уже не сможет. Поэтому рассчитывать на серьезные поступления в бюджет от продажи голубого топлива пока не стоит, поскольку создавшийся вакуум на прежних рынках поставок быстро будет занят другими газодобытчиками с Ближнего Востока или Средней Азии.

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press Газорегуляторный пункт

Как потолок повлияет на бюджет и рубль

Алексей Кричевский:

Потолок цен на газ в ЕС — это эпизод, который никоим образом не может повлиять на стоимость российской валюты. Во-первых, если сравнивать с ценами двухлетней давности, то даже с потолком они все равно будут в несколько раз выше. Доходы бюджета от продаж газа значительно ниже нефтяных. Неспроста при дуополии НОВАТЭКА и «Газпрома» самыми крупными налогоплательщиками до этого года были нефтедобытчики типа «Роснефти». В любом случае до потолка (если сравнивать с текущими ценами на газ) еще довольно далеко. А девальвация рубля — это чисто инициатива финансового блока страны, который держал российскую валюту в районе 60 рублей достаточно долго.

Артем Деев:

ЕС уже обозначил, что потолок цен будет регулярно пересматриваться. И вполне возможно, что в будущем для России эти условия станут невыгодными. Тогда экспорт газа может упасть еще больше, что, конечно, приведет к росту дефицита бюджета. Как следствие, возможно и дальнейшее ослабление рубля, что скажется на доходах населения, так как это приведет к росту цен. Но пока о подобных последствиях говорить рано — это перспективы следующего года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Потавин: