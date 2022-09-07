В ЕС хотят покупать газ в пять раз дешевле рынка: К чему это приведет Евросоюз думает, но боится ограничивать цену «голубого» топлива из РФ

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Еврокомиссия предлагает ограничить цены на закупки российского газа на уровне €50 за мегаватт-час, или $520 за тысячу кубометров. Это почти в пять раз ниже рынка. При этом часть евролидеров считают подобный шаг авантюрой, которая может лишить их «голубого» топлива из РФ. Свою оценку такой идее дали и российские эксперты.

Ультрадемпинг

Главный орган власти Евросоюза — Европейская комиссия (ЕК) — предлагает ограничить цены на закупку российского газа «потолком» в €50 за мегаватт-час. Это пятая часть биржевой спотовой цены, пишет Politico со ссылкой на документы ЕК. При этом даже в самой в Еврокомиссии называют такой шаг рискованным: Евросоюз должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва в ответ его перекроет. Цена газа на голландской бирже TTF 7 сентября составляет €239,84 за мегаватт-час, что эквивалентно рыночной цене $2500 за тыс. куб м. Если же цена составит €50 за мегаватт-час, кубометр подешевеет до $522.

Два варианта ценовых ограничений

Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила два варианта ограничения цен на российский газ. Об этом со ссылкой на другой документ писала газета Financial Times. Первый вариант предполагает введение потолка, либо учреждение единого покупателя. Второй — разделение стран ЕС на «красную» и «зеленую» зоны, для которых будут разные цены на газ — в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для «красных» стран цены могут быть ограничены, а для «зеленых» — оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки в «красные» зоны. Правда, в ЕК признают, что реализовать второй вариант будет проблематично.

Озвучить эти предложения обещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая уверена, что время для ограничения цена на газ из РФ настало. Впрочем, так думают не все.

Что думают о «потолке» европейские лидеры

Италия первой, еще в апреле, предложила ввести максимальную цену за газ из РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще позавчера, не называя размер ценового потолка, заявил, что страна поддержала бы его установку.

Испания пока обдумывает предложение.

Минэкономики Германии оценивает идею «скептически». В то же время канцлер Олаф Шольц осторожно говорит, что этот вопрос Европа будет обсуждать.

Норвегия открыта для обсуждения ограничения цен на газ. В 2022 году страна увеличила поставки газа в Европу на 10% и хочет, чтобы ее признали «предсказуемым и долгосрочным» партнером.

Чехия хочет снять вопрос ограничения цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС, «поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», заявил глава Минпромторга Юзеф Сикела.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция России

О потолке цен на газ сегодня говорил и президент России Владимир Путин. Вот тезисы его выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ):

1) ценовой потолок — «глупое» решение, не имеющее перспектив, которое приведет к росту цен на энергоносители;

2) Россия не будет поставлять газ, нефть или уголь по невыгодным для себя ценам;

3) главный газопровод в Европу — «Северный поток-1» — практически остановлен. При необходимости РФ включит вторую магистраль — «Северный поток-2» — которую так и не запустили из-за санкций;

4) прежде всего наши энергоресурсы должны быть направлены на развитие собственной страны. Но их у России столько, что страна может удовлетворить потребности всех желающих;

5) все основные параметры поставок газа в Китай по будущему газопроводу «Сила Сибири-2» уже согласованы.

NEWS.ru собрал эти и другие заявления Владимира Путина и дал им экспертную оценку.

Как изменится торговля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

Введение ценового «потолка» на нефть и газ поддерживают «большая семерка» (G7) и те страны, которые находятся под влиянием США. Европа признает, что меры будут эффективны только в том случае, если с ними согласятся все страны ЕС. Присоединиться к такой мере могут все, кто агрессивно относится к России, или государства, которые уже вводили антироссийские санкции. И невозможно предугадать, как при введении потолка сложатся нефтегазовые отношения стран. Не хочешь покупать газ — не покупай. Газпром работает по долгосрочным контрактам и точно не будет поставлять топливо себе в убыток.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков:

Вводимый потолок цен на нефть и газ и текущие результаты не имеют практического значения. Например, нефть может легко менять юрисдикции (продаваться через посредников. — NEWS.ru) и торговаться с дисконтом в обход ограничений. Предложения по потолку цен — это долгосрочная игра основных потребителей, попытка ограничить рост цен на сырье. Если каждый геополитический конфликт будет приводить к ценовым ограничениям тех или иных сырьевых ресурсов, то мы очень быстро окажемся в нерыночной экономике.

Подробнее — в материале «Построит ли Запад ценовые потолки для российских нефти и газа».