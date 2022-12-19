Рубль дал слабину: пора ли снова покупать доллары и евро Эксперты рассказали, началось ли долгожданное для властей падение нацвалюты

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Курс доллара на Мосбирже впервые с конца мая поднялся выше 66 рублей, а евро превысил 70 рублей. Эксперты объясняют происходящее ужесточением финансовой политики США, слабой нефтью, но главное — упавшим спросом на рубли из-за отказа Евросоюза от покупки российской нефти и страхования ее перевозки. И если в ближайшие месяцы российская валюта еще может побороться за небольшое укрепление, но на длительном горизонте шансов на рост у рубля, скорее всего, нет, говорят эксперты.

Что происходит на бирже

Рубль снижается против доллара и евро уже шестую торговую сессию подряд. В понедельник утром курс доллара с легкостью преодолел отметку в 65 рублей, а евро поднялся выше 70 рублей впервые с конца мая.

После полудня падение рубля ускорилось. По состоянию на 14:41 мск курс доллара увеличился до 66,86 руб. (+2,2 руб. к закрытию пятницы), евро — до 70,85 руб. (+1,75 руб.), а китайский юань торговался выше 9,5 руб. (+0,29 руб.) свидетельствуют данные торгов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем объясняется ослабление рубля

Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:

Происходящее на бирже объясняется падением спроса на рубли. С 5 декабря заработали нефтяные санкции (Евросоюз больше не покупает перевозимую морем нефть, а европейские компании отказываются страховать танкеры с ней. — NEWS.ru.), которые ограничили поступление валюты на внутренний рынок. Раньше доллары и евро [уплаченные нашим компаниям за нефть] конвертировались [ими] в рубли, за счет чего на рынке создавались высокий спрос на рубль и избыток иностранной валюты. После блокирующих нефтяных санкций спрос на рубль упал и, как следствие, упал и его курс.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Курсы доллара и евро на МосБирже растут по нескольким причинам. Главная из них — рост спроса внутри страны на иностранную валюту, поскольку на фоне сокращения нашего экспорта из-за санкций объемы импорта восстанавливаются. Кроме того, на это влияют котировки нефти, девятый пакет санкций Евросоюза, повышение базовых ставок Федеральной резервной системой (центробанком США) и Европейским центробанком (повышая ставки, они увеличивают курсы доллара и евро. — NEWS.ru).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

По всей видимости, рубль под действием постепенного сжатия нефтяных доходов России все же начал среднесрочное ослабление. В отсутствии бюджетного правила экспорт нефти становится ключевым фактором курсообразования рубля, и здесь мы видим очевидное ухудшение. Как из-за продолжения падения нефтяных котировок (в том числе на нефть марки Brent из-за надвигающегося глобального кризиса. — NEWS.ru), так и вследствие потенциального сокращения поставок из России из-за введенного потолка цен.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

На российский валютный рынок давят снижение нефтяных котировок, введенный потолок цен на российскую нефть и европейские санкции. Торговые объемы в рублевых парах низкие, поэтому дисбаланс спроса и предложения сместился в пользу валют недружественных стран.

Что будет с рублем дальше

Артем Звездин:

Падение рубля может оказаться затяжным и продлиться не один год, пока правительство РФ не сумеет найти новых покупателей энергоресурсов в других странах. Существующих объемов закупок Индией и Китаем сейчас недостаточно для сохранения платежного баланса и устойчивости курса национальной валюты. В долгосрочной перспективе рубль будет слабеть, но ожидать серьезного падения не стоит. Скорее, мы приблизимся к отметке 70 рублей за один доллар в середине зимы.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Федор Сидоров:

В конце этой недели и на следующей российская валюта может укрепиться на 1,5-2 руб. к доллару и евро: в этот период компании-экспортеры будут продавать валютную выручку (то есть покупать на евро и доллары рубли и тем самым повышать курс российской валюты. — NEWS.ru) и перечислять налоги и акцизы в бюджет. Но после длительных новогодних праздников доллар и евро снова пойдут в рост: доллар вполне может приблизиться к уровню 70-72 руб., а евро —- к отметке 75-76 руб. В долгосрочной перспективе курс на ослабление рубля сохранится: российская экономика будет сталкиваться с серьезными шоками — снижением экспорта из-за санкций, ростом дефицита бюджета и т.д.

Владислав Антонов:

У пары доллар/рубль сильная зона сопротивления (ниже которой нацвалюте упасть тяжело. — NEWS.ru) —- 70-72 руб., у пары евро/рубль — 72,5-75 руб. Именно туда и метят покупатели, именно к ним и движутся рублевые пары. В целом на внутренний валютный рынок оказывает влияние множество факторов, поэтому в условиях геополитической неопределенности прогнозировать курс рубля по отношению к валютам невозможно.

Алексей Федоров:

В краткосрочной перспективе, скорее всего, курс рубля будет снижаться к доллару до ближайшего уровня сопротивления — 72-75 руб. Если он достигнет верхней границы этого диапазона (74-75 руб.) на этой неделе, то нас будет ждать повторение ситуации начала года, то есть новое масштабное падение рубля года к 90-100 за доллар и 100-110 за евро. Это произойдет в январе-феврале 2023 года. Если же покупки российской валюты экспортерами сдержат рубль на уровнях в 68-72 руб. за доллар, то в январе он получит шансы укрепиться до 64-65. А новая волна ослабления российской валюты начнется только в апреле-мае 2023 года.

Покупать ли теперь доллары и евро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федор Сидоров:

Защищать рублевые накопления с помощью покупки иностранной валюты стоит всегда, потому что у рубля больше шансов на ослабление. Но лучше покупать наличные, потому что никто не знает, какие новые ограничения могут быть введены. Возможно, в будущем забрать с брокерского счета купленные на бирже доллары и евро будет непросто. Их могут заморозить при очередном раунде санкций, и тогда клиент сможет рассчитывать на выплату своих денег максимум в рублях, но по невыгодному курсу.

Владислав Антонов:

Пока ситуация не стабилизируется, стоит отказаться от покупок валют недружественных стран. Санкции будут только усиливаться, а снимать их никто не собирается. Если под санкции попадет НКЦ (Национальный клиринговый центр, центральный контрагент на финансовом рынке России. — NEWS.ru.), МосБиржа остановит торги долларом и евро. Если вам нужна иностранная валюта для покупки зарубежной недвижимости или путешествий, покупайте ровно столько, сколько требуется.

Алексей Федоров: