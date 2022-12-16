Последний в уходящем 2022 году саммит лидеров стран Евросоюза стал одним из самых затяжных. До последнего журналисты ждали итоговых новостей по поводу девятого пакета санкций против РФ, который вызвал раскол в европейском лагере. И лишь ближе к полуночи источник Reuters в Брюсселе сообщил: меры, наконец, удалось согласовать, они должны быть утверждены в пятницу, 16 декабря, в течение дня. Новый транш помощи Украине вызвал меньше разногласий, хотя и с ним не все прошло гладко. Подробности европейских прений — в материале NEWS.ru.
Попытка номер девять
В соответствии со стратегией экономического изматывания России Евросоюз принимает девятый по счету пакет санкций против РФ. В заявлении саммита он описан как список мер, не позволяющих обходить ранее принятые ограничения либо какими-то способами ослаблять их влияние. Сейчас срок действия всех ранее принятых санкций обозначен 31 января 2023 года. Но практически нет сомнений, что он будет вновь продлен на следующие шесть месяцев.
Новыми ограничениями, вступающими в силу согласно девятому пакету, стали:
- прекращение вещания в Европе российских, как сказано в коммюнике, «средств массовой дезинформации» (Sputnik, RT, «Россия 24», РТР «Планета», ТВЦ);
- приостановка соглашения об облегченном визовом режиме между ЕС и РФ (фактически это уже произошло ранее);
- запрет на ввоз из РФ широкого списка материалов и товаров — от золота, стали, цемента и древесины до табака, косметики и ювелирных изделий;
- прекращение трансграничных криптовалютных операций;
- запрет на оказание консультационных и юридических услуг клиентам из РФ;
- запрет на экспорт в РФ технологий двойного назначения, гражданского оружия, беспилотников, двигателей для них и прочих товаров, которые могут быть использованы для нужд армии и ВПК;
- запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль России;
- персональные санкции в отношении еще 200 граждан РФ.
Евросоюз призвал соблюдать требования своих санкций все страны мира. В качестве главного их нарушителя назван Иран.
Не дай себе замерзнуть
Под занавес года главы 28 стран попытались уместить в один день все вопросы повестки — энергетику, военную безопасность, миграцию, отношения с США, расширение ЕС. Неудивительно, что дискуссии затянулись. При этом обсуждение антироссийских санкций и мероприятий в поддержку Украины отодвинуло на задний план все остальные темы, которые Европу больше разделяют, чем объединяют.
Как и ожидалось, объединенная Европа согласилась перевести Украине в новом году обещанные ранее €18 млрд макрофинансовой помощи — решение, давшееся нелегко, учитывая оппозицию Венгрии. Господин Орбан выставил предварительное условие: пусть Брюссель сначала разморозит транш, предназначенный Будапешту на восстановление экономики после пандемии (он был заблокирован из-за проблем с демократией в стране). К некоторым техническим вопросам придиралась и Варшава. Но в конце концов обе республики отозвали возражения.
Какие-то дополнительные средства Киев получит и из числа замороженных в европейских банках активов российских юридических лиц и «олигархов». Таковых в списке ЕС до 16 декабря содержалось 118 и 1241 соответственно, но теперь станет еще больше.
Помимо передачи Киеву «наличных денег» Евросоюз взял на себя обязательство за свой счет помочь Украине в восстановлении инфраструктуры энергетического сектора — средства на это поступят из Европейского инвестиционного банка. ЕС упомянул, что будет приветствовать участие в программе и стран, в него не входящих (например, готовность внести вклад в размере €14,5 млн уже выразила Норвегия).
Евросоюз подтверждает свою решимость продолжать политическую поддержку Украины и все так же решительно поддерживает ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Россия должна прекратить разрушение украинской энергетической инфраструктуры, — говорится в заявлении Европейского совета.
Учитывая, что обширные территории Украины остались без электричества, ЕС пообещал в течение зимы наращивать гуманитарную помощь ее населению. Таковой названы в том числе поставки передвижных обогревающих устройств, автономных электрогенераторов, уличных осветителей и другого оборудования, независимого от внешних источников питания.
Другие меры гуманитарной помощи Украине включают:
- благоустройство беженцев, в первую очередь семей с детьми;
- поддержку стран ЕС, принимающих у себя беженцев;
- помощь остающимся на Украине жителям;
- восстановление социально-экономической инфраструктуры.
Помимо финансовой и гуманитарной поддержки, ЕС подтвердил, что продолжит оказывать военно-техническую помощь Киеву на протяжении как минимум двух лет. В нее входит:
- снабжение ВСУ нелетальными и оборонительными системами, такими как средства ПВО и устройства для разминирования, пакеты первой помощи, обмундирование, топливо, военно-транспортная техника;
- выделение €19,1 млн на повседневные нужды ВСУ и сил гражданской обороны.
Лидеры ЕС подтвердили, что будут продолжать работу по учреждению международного трибунала, который будет рассматривать «военные преступления», совершенные Россией, а также Белоруссией, на Украине.
Удобрительная реакция
Тем не менее европейцы далеки от монолитного единства в понимании того, что полезно, а что вредно в процессе обнесения России «железным занавесом». Это стало ясно на примере споров об импорте произведенных в России удобрений. Они и стали главным камнем преткновения на пути к согласованию санкций.
Эти споры влияют на судьбу сельхозпроизводства не столько в Европе, сколько в странах далеко за ее пределами. В первую очередь — в Африке, куда ЕС реэкспортирует значительную часть российских удобрений.
Шесть стран старой Европы (включая Германию) настаивали на том, что сельскохозяйственный сектор в третьем мире, где 145 миллионов человек живут на грани голодной смерти, не должен страдать из-за политического противостояния за тысячи километров от их границ. Этот аргумент парадоксальным образом одинаково озвучивают и в Москве, и в столицах Западной Европы.
Восточноевропейские же члены ЕС привержены максиме: ничто, пахнущее русским духом, не должно просачиваться в Европу, будь то газ или нитраты. Польша и страны Балтии опасаются, что любой экспорт из России фактически оплачивает её военные расходы. По их мнению, выделяя одной рукой миллиарды евро Украине, другой рукой Евросоюз де-факто передает сравнимые средства её врагу.
Продовольственная безопасность не должна использоваться как прикрытие для ослабления санкций, — настаивал президент Литвы Гитанас Науседа.
В Киеве сама возможность выведения из-под санкций российских удобрений по этой причине вызвала бешенство. Там указывают, что мировой продовольственный кризис возник задолго до 24 февраля 2022 года, и не боевые действия его породили. Это не голословные утверждения. Цены на зерно пошли вверх с мая 2020 года, и к моменту начала российской СВО они выросли в четыре раза. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа ООН.
Африканский слон из мухи
Из-за дефицита удобрений мировой урожай соевых и зерновых культур, как прогнозируется, упадет в нынешнем сельскохозяйственном году на 2,4%. А по прогнозам главы Африканского банка развития Акинвуми Адесины, производство продуктов питания на Черном континенте (и без того не покрывающее нужд населения) по итогам 2022 года сократится еще как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом.
Интересно, что как сторонники сохранения санкций, так и сторонники их ослабления в равной мере преувеличивают их влияние на продовольственную безопасность голодающих стран. По данным Международного института исследований продовольственной политики (IFPRI), в начале 2022 года российские удобрения составляли лишь около 4% всей сельхозхимии, закупаемой африканскими странами.
Независимо от того, будет ли в европейских санкциях сделано исключение для удобрений или нет, в практическом смысле это никак кардинально не повлияет ни на доходы российского бюджета, ни на наполнение продовольственной корзины жителей беднейших стран. Некоторое сокращение экспорта из РФ привело в течение 2022 года к росту мировых цен на удобрения, что позволило их российским производителям как минимум выйти в ноль.
Конечно, для России никакие деньги не будут лишними, но европейцы, ломая копья из-за санкций на удобрения, очевидно делают из мухи слона. Ни Москве, ни Киеву, а в конечно счете и странам третьего мира от решения ЕС будет по большому счету ни жарко ни холодно. Так что вопрос по санкциям на удобрения носит почти стопроцентно символический характер.
Однако в некоторых странах Африки до половины всего объема закупаемого зерна до нынешнего года приходилось все же на российский экспорт. Санкции привели к тому, что в европейских транзитных портах застряли суда под флагом РФ с зерном, предназначенным африканским покупателям. Это поставило под угрозу всё сотрудничество Москвы со странами Черного континента. А этим точно не преминут воспользоваться Соединенные Штаты, спешащие заполнить возникший вакуум на рынке. Но это уже совсем другая история.