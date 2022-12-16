Девятый круг ЕС: новый пакет санкций против РФ утвердили со скрипом Предновогодний евросаммит показал, что у западных союзников по-прежнему нет единства в том, как помогать Киеву и наказывать Москву

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Последний в уходящем 2022 году саммит лидеров стран Евросоюза стал одним из самых затяжных. До последнего журналисты ждали итоговых новостей по поводу девятого пакета санкций против РФ, который вызвал раскол в европейском лагере. И лишь ближе к полуночи источник Reuters в Брюсселе сообщил: меры, наконец, удалось согласовать, они должны быть утверждены в пятницу, 16 декабря, в течение дня. Новый транш помощи Украине вызвал меньше разногласий, хотя и с ним не все прошло гладко. Подробности европейских прений — в материале NEWS.ru.

Попытка номер девять

В соответствии со стратегией экономического изматывания России Евросоюз принимает девятый по счету пакет санкций против РФ. В заявлении саммита он описан как список мер, не позволяющих обходить ранее принятые ограничения либо какими-то способами ослаблять их влияние. Сейчас срок действия всех ранее принятых санкций обозначен 31 января 2023 года. Но практически нет сомнений, что он будет вновь продлен на следующие шесть месяцев.

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Украине поддержку в новому году

Новыми ограничениями, вступающими в силу согласно девятому пакету, стали:

прекращение вещания в Европе российских, как сказано в коммюнике, «средств массовой дезинформации» (Sputnik, RT, «Россия 24», РТР «Планета», ТВЦ);

приостановка соглашения об облегченном визовом режиме между ЕС и РФ (фактически это уже произошло ранее);

запрет на ввоз из РФ широкого списка материалов и товаров — от золота, стали, цемента и древесины до табака, косметики и ювелирных изделий;

прекращение трансграничных криптовалютных операций;

запрет на оказание консультационных и юридических услуг клиентам из РФ;

запрет на экспорт в РФ технологий двойного назначения, гражданского оружия, беспилотников, двигателей для них и прочих товаров, которые могут быть использованы для нужд армии и ВПК;

запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль России;

персональные санкции в отношении еще 200 граждан РФ.

Евросоюз призвал соблюдать требования своих санкций все страны мира. В качестве главного их нарушителя назван Иран.

Не дай себе замерзнуть

Под занавес года главы 28 стран попытались уместить в один день все вопросы повестки — энергетику, военную безопасность, миграцию, отношения с США, расширение ЕС. Неудивительно, что дискуссии затянулись. При этом обсуждение антироссийских санкций и мероприятий в поддержку Украины отодвинуло на задний план все остальные темы, которые Европу больше разделяют, чем объединяют.

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Премьер Венгрии Виктор Орбан поначалу хотел заблокировать 18-миллиардный транш для Киева

Как и ожидалось, объединенная Европа согласилась перевести Украине в новом году обещанные ранее €18 млрд макрофинансовой помощи — решение, давшееся нелегко, учитывая оппозицию Венгрии. Господин Орбан выставил предварительное условие: пусть Брюссель сначала разморозит транш, предназначенный Будапешту на восстановление экономики после пандемии (он был заблокирован из-за проблем с демократией в стране). К некоторым техническим вопросам придиралась и Варшава. Но в конце концов обе республики отозвали возражения.

Какие-то дополнительные средства Киев получит и из числа замороженных в европейских банках активов российских юридических лиц и «олигархов». Таковых в списке ЕС до 16 декабря содержалось 118 и 1241 соответственно, но теперь станет еще больше.

Помимо передачи Киеву «наличных денег» Евросоюз взял на себя обязательство за свой счет помочь Украине в восстановлении инфраструктуры энергетического сектора — средства на это поступят из Европейского инвестиционного банка. ЕС упомянул, что будет приветствовать участие в программе и стран, в него не входящих (например, готовность внести вклад в размере €14,5 млн уже выразила Норвегия).

Евросоюз подтверждает свою решимость продолжать политическую поддержку Украины и все так же решительно поддерживает ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Россия должна прекратить разрушение украинской энергетической инфраструктуры, — говорится в заявлении Европейского совета.

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Саммит ЕС затянулся почти за полночь

Учитывая, что обширные территории Украины остались без электричества, ЕС пообещал в течение зимы наращивать гуманитарную помощь ее населению. Таковой названы в том числе поставки передвижных обогревающих устройств, автономных электрогенераторов, уличных осветителей и другого оборудования, независимого от внешних источников питания.

Другие меры гуманитарной помощи Украине включают:

благоустройство беженцев, в первую очередь семей с детьми;

поддержку стран ЕС, принимающих у себя беженцев;

помощь остающимся на Украине жителям;

восстановление социально-экономической инфраструктуры.

Фото: Arnulf Stoffel/dpa/Global Look Press Украинские беженцы в аэропорту Кишинева

Помимо финансовой и гуманитарной поддержки, ЕС подтвердил, что продолжит оказывать военно-техническую помощь Киеву на протяжении как минимум двух лет. В нее входит:

снабжение ВСУ нелетальными и оборонительными системами, такими как средства ПВО и устройства для разминирования, пакеты первой помощи, обмундирование, топливо, военно-транспортная техника;

выделение €19,1 млн на повседневные нужды ВСУ и сил гражданской обороны.

Лидеры ЕС подтвердили, что будут продолжать работу по учреждению международного трибунала, который будет рассматривать «военные преступления», совершенные Россией, а также Белоруссией, на Украине.

Удобрительная реакция

Тем не менее европейцы далеки от монолитного единства в понимании того, что полезно, а что вредно в процессе обнесения России «железным занавесом». Это стало ясно на примере споров об импорте произведенных в России удобрений. Они и стали главным камнем преткновения на пути к согласованию санкций.

Эти споры влияют на судьбу сельхозпроизводства не столько в Европе, сколько в странах далеко за ее пределами. В первую очередь — в Африке, куда ЕС реэкспортирует значительную часть российских удобрений.

Шесть стран старой Европы (включая Германию) настаивали на том, что сельскохозяйственный сектор в третьем мире, где 145 миллионов человек живут на грани голодной смерти, не должен страдать из-за политического противостояния за тысячи километров от их границ. Этот аргумент парадоксальным образом одинаково озвучивают и в Москве, и в столицах Западной Европы.

Восточноевропейские же члены ЕС привержены максиме: ничто, пахнущее русским духом, не должно просачиваться в Европу, будь то газ или нитраты. Польша и страны Балтии опасаются, что любой экспорт из России фактически оплачивает её военные расходы. По их мнению, выделяя одной рукой миллиарды евро Украине, другой рукой Евросоюз де-факто передает сравнимые средства её врагу.

Продовольственная безопасность не должна использоваться как прикрытие для ослабления санкций, — настаивал президент Литвы Гитанас Науседа.

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Литвы Гитанас Науседа

В Киеве сама возможность выведения из-под санкций российских удобрений по этой причине вызвала бешенство. Там указывают, что мировой продовольственный кризис возник задолго до 24 февраля 2022 года, и не боевые действия его породили. Это не голословные утверждения. Цены на зерно пошли вверх с мая 2020 года, и к моменту начала российской СВО они выросли в четыре раза. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа ООН.

Африканский слон из мухи

Из-за дефицита удобрений мировой урожай соевых и зерновых культур, как прогнозируется, упадет в нынешнем сельскохозяйственном году на 2,4%. А по прогнозам главы Африканского банка развития Акинвуми Адесины, производство продуктов питания на Черном континенте (и без того не покрывающее нужд населения) по итогам 2022 года сократится еще как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что как сторонники сохранения санкций, так и сторонники их ослабления в равной мере преувеличивают их влияние на продовольственную безопасность голодающих стран. По данным Международного института исследований продовольственной политики (IFPRI), в начале 2022 года российские удобрения составляли лишь около 4% всей сельхозхимии, закупаемой африканскими странами.

Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press Сбор урожая злаковых в Эфиопии

Независимо от того, будет ли в европейских санкциях сделано исключение для удобрений или нет, в практическом смысле это никак кардинально не повлияет ни на доходы российского бюджета, ни на наполнение продовольственной корзины жителей беднейших стран. Некоторое сокращение экспорта из РФ привело в течение 2022 года к росту мировых цен на удобрения, что позволило их российским производителям как минимум выйти в ноль.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press Производство калийных удобрений на российском предприятии «Уралкалий»

Конечно, для России никакие деньги не будут лишними, но европейцы, ломая копья из-за санкций на удобрения, очевидно делают из мухи слона. Ни Москве, ни Киеву, а в конечно счете и странам третьего мира от решения ЕС будет по большому счету ни жарко ни холодно. Так что вопрос по санкциям на удобрения носит почти стопроцентно символический характер.

Однако в некоторых странах Африки до половины всего объема закупаемого зерна до нынешнего года приходилось все же на российский экспорт. Санкции привели к тому, что в европейских транзитных портах застряли суда под флагом РФ с зерном, предназначенным африканским покупателям. Это поставило под угрозу всё сотрудничество Москвы со странами Черного континента. А этим точно не преминут воспользоваться Соединенные Штаты, спешащие заполнить возникший вакуум на рынке. Но это уже совсем другая история.