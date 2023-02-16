Доллар подкрался к 75: какое будущее ждет рубль Эксперты дали прогноз курсов валют на ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль продолжает дешеветь. Курс доллара стремительно приближается к отметке в 75 руб., евро еще накануне протестировал уровень в 80 руб., а за юань дают уже почти 10,9 руб. Рубль падает на фоне угрозы новых санкций и проблем с наполнением бюджета, и аналитики спорят о его перспективах. Сможет ли рубль взять реванш, расскажет NEWS.ru.

Как растут доллар, евро и юань

Биржевой курс рубля начал снижаться в начале февраля. За две недели (с 1 по 15 февраля) курс доллара вырос на 6,2%, евро — на 4,5%, юаня — на 4,6%, подсчитал NEWS.ru. В среду евро впервые с 25 апреля 2022 года превысил отметку в 80 руб. Утром в четверг евро повторил это действие, а доллар добрался до отметки в 74,9 руб.

По состоянию на 18:54 мск курс доллара на МосБирже равен 74,82 руб., евро — 79,95 руб., юаня — 10,87 руб.

На рубль давят геополитический фон и дефицит бюджета. С одной стороны, доходы бюджета падают из-за сокращения экспорта в связи с уже действующим пакетом нефтяных санкций (ЕС больше не закупает танкерную нефть и нефтепродукты), а расходы растут. С другой стороны, России уже готовят новые санкции.

Как следствие — валютный рынок переживает очередную волну ослабления рубля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И даже восстановление цен на нефть и продажа юаня из Фонда национального благосостояния (с 7 февраля по 6 марта Минфин планирует продать китайских юаней из резервов на 160 млрд руб.) не могут нивелировать факторы, работающие против российской валюты.

Сильный рубль больше не нужен

Эксперты и даже чиновники неоднократно подчеркивали: сильный рубль не нужен бюджету. Еще в декабре первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что «крепкий рубль свою роль уже сыграл» и экономике страны теперь выгоден доллар за 70–80. Ведь чем больше он стоит, тем больше рублевых доходов в бюджет принесет продажа нефти за доллары. Особенно когда нефть из РФ перестают покупать главные клиенты.

Напомним, что с 5 декабря Евросоюз отказался от российской танкерной нефти. В этот же день ЕС, Великобритания, Япония, Канада и Австралия ввели для нее потолок цен в $60 за баррель. Мало того, что эти государства уже почти не покупают нефть из России, теперь они не страхуют ее поставки, если ее цена выше указанного потолка. Кроме того, 5 февраля вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз и российских нефтепродуктов.

Почему еще дешевеет рубль

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

Главная причина ослабления курса рубля в конце прошлого года и начале этого — падение экспортных, в особенности нефтегазовых доходов. В январе Минфин сообщил, что дефицит бюджета составила 1,8 трлн руб. — это худший результат для этого месяца с 1998 года. К вышеназванной проблеме добавилась новость о том, что ЕС готовит десятый пакет санкций против РФ. Плюс к этому 21 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. Вероятно, после этого Госдуме и Совету Федерации предстоит принять, как ожидается, ряд «экстренных и неординарных» решений. Это нервирует бизнес и население, поэтому объемы покупки традиционных защитных активов — иностранной валюты — сейчас растут.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер:

Фундаментальных причин ослабления рубля несколько. Со стороны экспорта у нас санкции, потолок цен, эмбарго и большой дисконт российской нефти Urals к европейской Brent. Как результат — падение доходов бюджета. Кроме того, восстанавливаются закупки импортных товаров, а расходы бюджета резко растут. Итог: дисбаланс спроса и предложения, доходов и расходов и взлет инвалют с падением нацвалюты. Волатильность курса своими действиями на рынке повышают и спекулянты. Однако большинство фундаментальных рисков уже заложены в цене [иностранной валюты]. Просто сейчас на рынке много эмоций из-за неопределенности.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдаемое сейчас ослабление рубля — это только продолжение процесса, который был запущен в феврале в связи с европейским эмбарго на нефтепродукты российского происхождения. Выраженное давление на позиции рубля оказывает и дефицит бюджета РФ за январь, который оказался больше ожиданий. Еще один рычаг давления — предложение правительства о внесении крупным бизнесом разового взноса в бюджет страны. Все это спровоцировало эмоциональную реакцию рынка, потому что для масштабного и продолжительного ослабления рубля сейчас нет предпосылок.

Сможет ли рубль отыграться

Александр Потавин:

Как правило, на ожиданиях негатива [в российской экономике] спрос на иностранную валюту растет. Но по факту события спекулянты обычно фиксируют прибыль (продают подорожавшие доллары, покупая тем самым рубли и повышая их курс. — NEWS.ru.). А значит, курс рубля в конце месяца может укрепиться. Но до этого ближайшая значимая цель роста по курсу доллара — до 75–77 руб., по курсу евро — до 81–83 руб., а по китайскому юаню — до 11,3–11,5 руб. Покупать валюту прямо сейчас с целью заработать уже поздно. Возможно, по факту в экономике РФ и жизни россиян все будет не так плохо, как представляется сейчас, и усиление рубля не заставит себя долго ждать.

Михаил Зельцер:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Текущие котировки рубля выглядят заниженными, а иностранных валют — завышенными и перегретыми. Мы ждем стабилизации и начала восстановления рубля. На горизонте месяца коррекция видится до 72 руб. за доллар, 77 руб. за евро и 10,5 руб. за юань. А в ближайшие три месяца доллар может вернуться и к 70 руб., евро — к 75 руб., а юань — к 10 руб. Если время позволяет подождать с покупкой инвалюты, то лучше не торопиться. Мы ожидаем восстановление рубля.

Александр Джиоев: