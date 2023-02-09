Экономист поддержал идею покрыть дефицит бюджета за счет крупного бизнеса Экономист Свиридов назвал взнос от бизнеса оптимальным способом покрытия дефицита бюджета

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Разовый добровольный взнос в госбюджет со стороны крупного российского бизнеса является наиболее оптимальным способом покрытия дефицита казны, заявил в беседе с РИАМО экономист Олег Свиридов. По его словам, в условиях санкций и спецоперации некоторые компании сумели получить хорошую прибыль. Эксперт отметил, что в такой ситуации просьба государства поделиться частью доходов является разумной.

Эту меру стоит рассматривать как сугубо политическую, а не экономическую, когда весь вопрос решается за счет введения дополнительных налогов. В условиях санкций и спецоперации кто-то разорился, а кто-то очень хорошо заработал. И государство просит крупный бизнес поделиться с ним своей прибылью. Решение совершенно разумное в нынешних условиях, — пояснил Свиридов.

Экономист уверен, что добровольный взнос в госбюджет со стороны крупного бизнеса стал бы разовой акцией. По его мнению, повышение налога на прибыль всех компаний было бы нецелесообразным, потому что затронуло бы «и тех, кто заработал, и тех, кто оказался в минусе». Эксперт подчеркнул, что в текущих условиях действовать нужно аккуратно и точечно.

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет. По его словам, прорабатываемый взнос не является повышением налогов. Вероятный размер взноса Белоусов не назвал.