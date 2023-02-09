Доллар сходил за 73 и обратно: что теперь будет с рублем Российская валюта слабеет на фоне падения нефтегазовых доходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На торгах в четверг доллар в моменте превысил отметку в 73 рубля, а евро до сих пор торгуется выше 78 рублей. Рубль поник из-за проблем с доходами бюджета, объясняют аналитики. На стороне российской валюты еще могут сыграть бюджетное правило и сохранение ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ. Но ненадолго. Подробные прогнозы на ближайшие месяцы — в материале NEWS.ru.

Ситуация на бирже

Российский рубль сильно ослаб относительно других валют еще в среду — до 72,3 руб. за доллар. Это на 1,15 руб. выше значений вторника. Курс евро превысил 77 руб.

В четверг доллар в моменте превысил 73 руб., а евро стал выше 78 руб. В последний раз они достигали таких значений 27 и 25 апреля соответственно. К 13:50 курс доллара скорректировался до 72,7 руб., а евро держится в районе 78,4 руб. Юань подорожал до 10,7.

Рубль слабеет на фоне того, что экспортеры стали меньше продавать вырученные от продажи ресурсов доллары и евро за рубли. Таким образом, спрос на рубль упал и это понизило его курс. Выручки в долларах и евро становится меньше из-за прекращения Евросоюзом закупок российской танкерной нефти с 5 декабря 2022 года (в первую неделю санкций экспорт нефти из РФ сократился более чем вдвое) и нефтепродуктов с 5 февраля этого года (42% экспорта бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута приходилось на ЕС).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что так напугало рубль

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер:

Основное влияние на рубль в последние дни оказывают страсти по бюджету. Снижение доходной базы на фоне санкций и падения цен энергоносителей при резком росте издержек в силу геополитической необходимости приводят к скачкам курса и усилению волатильности. Не добавило оптимизма и вчерашнее обсуждение одноразовых отчислений из прибыли корпораций в бюджет. Но здесь видится больше эмоций, чем здравых оценок ситуации. Ожидаем снижение накала и восстановление рубля к основным валютам.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Рубль слабеет на фоне начала действия эмбарго на сырьевые товары нефтепереработки. Кроме того, участники рынка болезненно среагировали на заявление вице-премьера Андрея Белоусова о возможном вводе добровольного сбора с крупного бизнеса со сверхприбыли в российский бюджет. Они восприняли эту новость как индикатор серьезных проблем в бюджете, отреагировав панической продажей рублевых активов, что сказалось на стоимости рубля. Следом стали срабатывать стоп-ауты (принудительное закрытие позиций по текущим рыночным ценам. — NEWS.ru) спекулянтов, которые играли в сторону укрепления рубля. Для того чтобы выйти из своей убыточной спекулятивной позиции, им необходимо продать рубли и купить валюту, что тоже толкает курс рубля вниз.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров:

Против рубля на этой неделе сыграл ряд факторов. Это и введение эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС, что способно ощутимо снизить экспортные доходы страны. Это и предложение ввести единовременный добровольный платеж для крупных российских компаний. Это и сами цифры, опубликованные Минфином во вторник и вызвавшие определенный шок: расходы государства в январе выросли на 59%, тогда как доходы просели более чем на треть по сравнению с январем 2022-го. Намерения Минфина продать в феврале в три раза больше юаней из ФНБ, чем в январе (160,2 млрд руб. против 54,5 млрд), пока не поддерживают национальную валюту.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как поменяются курсы в будущем

Михаил Зельцер:

В пятницу будет заседание ЦБ, на котором ждем сохранение ставки, а этот фактор играет в поддержку рубля. Закрытие недели будет показательным для валютного рынка. На стороне рубля будет играть бюджетное правило с продажей юаней из резервов и, вероятно, уже скорое восстановление нефтегазовых котировок на биржах. А бюджет со временем адаптируется. Ближайшие цели восстановления рубля: 72 за доллар США, 77 за евро и 10,5 за юань. Среднесрочно можем вновь увидеть 70 руб. за доллар, 75 руб. за евро и тягу к 10 руб. за юань.

Артем Звездин:

В ближайшее время можно ожидать остановки падения рубля в диапазоне 73–75 к доллару с возможной последующей недолгой коррекцией к уровню 72–70. Однако долгосрочно курс рубля продолжит падать, но более медленными темпами. К концу года доллар может подняться до 85–90 руб.

Федор Сидоров: