Глобальная цифровизация леса стартовала в России

Глобальная цифровизация леса, которая позволит остановить незаконную вырубку, началась в России. Цель властей — посчитать каждое дерево, которое идёт на переработку и остановить серых лесорубов, сообщает Пятый канал.

Незаконная вырубка наносит ежегодный ущерб в 10–12 млрд рублей. На каждый спиленный ствол будет наноситься маркировка — штрих-код и индивидуальный номер, которые в отрасли уже прозвали «паспорт для Буратино».

Цифровой документ будет сопровождать бревно, начиная с делянки, при перевозке, поступлении на пилораму или деревообрабатывающий комбинат — вплоть до потребителя.

Весь путь спиленного дерева прослеживается через систему ЛесЕГАИС. На первых порах будут приниматься бумажные накладные. За подделку цифрового документа грозит до трёх лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил полностью запретить вывоз из страны необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Эта мера ударит по Китаю и при этом не решит проблемы российской лесной отрасли.