Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полётов за границу

https://static.news.ru/photo/7659ec5c-a492-11ea-8991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное авиасообщение может возобновиться уже в августе или сентябре. Об этом заявил директор и совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его словам, ограничения на полёты будут сниматься поэтапно. В первую очередь, лайнеры начнут летать в СНГ, а затем уже и в другие страны.

Может быть, в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полёты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать, — сообщил он в интервью РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне смогут отправиться в Турцию чартерными рейсами до возобновления регулярного авиасообщения. Такое предложение разрабатывает турецкий МИД. В Анкаре хотят, чтобы у россиян была возможность провести в этом году отпуск на турецком побережье.

В то же время премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан страны не торопиться планировать поездки за рубеж для исключения малейшего риска завоза инфекции в страну.