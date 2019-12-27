https://static.news.ru/photo/1f1ec138-28b9-11ea-afe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость квартир в российских новостройках в текущем году увеличилась в среднем на 8%, сообщил глава Министерства строительства Владимир Якушев.

По его словам, рост цен связан с реформой долевого строительства, однако во многих субъектах страны стоимость квадратного метра среагировала на инфляцию и осталась на прежнем уровне.

Он также отметил, что эксперты ожидали существенного подорожания квартир после перехода на проектное финансирование, но этого удалось избежать.

Всё в пределах разумного. Мы говорили, что не более 10%, и очень хорошо, что наши прогнозы сбылись, — подчеркнул Якушев.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на длящееся уже три месяца падение спроса на квартиры на фоне их высокой стоимости, пересмотра цен и их снижения не стоит ожидать раньше марта-апреля 2020 года.