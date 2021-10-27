Глава Минфина рассказал о приоритетах в поддержке пенсионеров

Глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что приоритетной является поддержка тех категорий граждан, которые не имеют дополнительного дохода. На это концентрируются ресурсы, имеющиеся в бюджете. Его слова приводит РИА Новости.

Будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода, — сказал министр.

По его словам, власти предполагают увеличивать им пенсии на тысячу рублей в год, чтобы сгладить потери дохода из-за инфляции. Если же инфляция будет превышать плановые значения, то на эти случаи предусмотрены меры разовой поддержки.

Индексация пенсий работающим пенсионерам приостановлена с 2016 года. В парламенте неоднократно предлагали возобновить её, но пока эти инициативы не получили поддержки.

Ранее лидер справороссов Сергей Миронов заявил, что казна буквально «пухнет» от денег и проблему работающих пенсионеров можно было бы решить. Для этого нужна политическая воля, которой нет ни у правительства вообще, ни у Силуанова в частности.