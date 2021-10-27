Глава Минфина рассказал о приоритетах в поддержке пенсионеров
Сергей Попов
Сергей Попов
13:22, 28 октября 2021
Министр финансов Российской Федерации Антон СилуановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что приоритетной является поддержка тех категорий граждан, которые не имеют дополнительного дохода. На это концентрируются ресурсы, имеющиеся в бюджете. Его слова приводит РИА Новости.
Будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода, — сказал министр.
По его словам, власти предполагают увеличивать им пенсии на тысячу рублей в год, чтобы сгладить потери дохода из-за инфляции. Если же инфляция будет превышать плановые значения, то на эти случаи предусмотрены меры разовой поддержки.
Индексация пенсий работающим пенсионерам приостановлена с 2016 года. В парламенте неоднократно предлагали возобновить её, но пока эти инициативы не получили поддержки.
Ранее лидер справороссов Сергей Миронов заявил, что казна буквально «пухнет» от денег и проблему работающих пенсионеров можно было бы решить. Для этого нужна политическая воля, которой нет ни у правительства вообще, ни у Силуанова в частности.