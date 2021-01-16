Глава МИД ФРГ уверен в негативной позиции Байдена по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/bdd02ed4-58a1-11eb-956b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

Критическое отношение США к проекту «Северный поток — 2» сохранится при новом президенте Джо Байдене. Такое мнение выразил глава МИД Германии Хайко Маас.

Позиция США при Байдене не сильно изменится. Германия готова к диалогу, но наша принципиальная позиция по этому проекту остаётся неизменной, — приводит слова Мааса Bild am Sonntag.

Министр пояснил, что Берлин будет вести переговоры с новой администрацией относительно проекта. Однако он сомневается, что с приходом к власти в США Джо Байдена произойдут серьёзные перемены в отношении этого вопроса.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. В декабре 2019 года они ввели санкции, после чего швейцарская копания Allseas приостановила прокладку газопровода.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций со стороны Соединённых Штатов.

Компания боится попасть под новые санкции Соединённых Штатов, направленные против предприятий, которые предоставляют услуги страхования и технической сертификации для строительства газопровода.