Глава МЭР считает самонадеянным мнение о быстром восстановлении экономики

Ожидания быстрого и мощного роста экономики после отмены ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, можно назвать самонадеянными, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, говорить о том, что в настоящее время страна переживает краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, преждевременно.
Закрытие будет, а открытие и восстановление всё-таки будет поэтапным и постепенным, — считает он.
Решетников отметил, что скорость восстановления будет зависеть от принимаемых мер. Если они будут «неадекватными, несвоевременными и так далее», процесс займёт больше времени. Министр уточнил, что смягчить ситуацию позволит адекватная реализация уже принятых программ и принятие новых мероприятий, которые ещё обсуждаются,
Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти готовы к наступлению нового периода в экономике, который называется «новая реальность».
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