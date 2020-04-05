Глава МЭР считает самонадеянным мнение о быстром восстановлении экономики

https://static.news.ru/photo/61b4de32-77cf-11ea-8789-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидания быстрого и мощного роста экономики после отмены ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, можно назвать самонадеянными, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, говорить о том, что в настоящее время страна переживает краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, преждевременно.

Закрытие будет, а открытие и восстановление всё-таки будет поэтапным и постепенным, — считает он.

Решетников отметил, что скорость восстановления будет зависеть от принимаемых мер. Если они будут «неадекватными, несвоевременными и так далее», процесс займёт больше времени. Министр уточнил, что смягчить ситуацию позволит адекватная реализация уже принятых программ и принятие новых мероприятий, которые ещё обсуждаются, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти готовы к наступлению нового периода в экономике, который называется «новая реальность».