https://static.news.ru/photo/1d4f92d2-eb3e-11e9-87f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости налаживать координацию между бизнесом и властями в вопросах борьбы с хакерами. Она призвала повышать ответственность за киберпреступления.

В ходе дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis руководитель Сбербанка Герман Греф отметил, что за некоторые киберпреступления ответственность в РФ просто не предусмотрена, а ещё за часть — значительно ниже, чем в других странах. Набиуллина поддержала финансиста.

Я абсолютно согласна с уровнем ответственности, потому что киберпреступления — это то, где нужно повышать ответственность, и нужна совместная работа с соответствующими органами, — сообщила глава ЦБ.

По её словам, регулятор видит риски в том, что вопросы информационной безопасности не включены во многие бизнес-процессы банков, передаёт ПРАЙМ .

Ранее News.ru писал, что Сбербанк пережил инцидент с утечкой данных клиентов с минимальными потерями. По словам Грефа, после расследования организация поделится с рынком своими выводами.