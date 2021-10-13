Гипермаркеты начали терять популярность у россиян

Сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ретейлеров России по итогам первой половины 2021 года. Их выручка резко сокращается, что свидетельствует о снижении популярности крупных магазинов среди жителей России. Об этом сообщает «Коммерсант».
Выручка «Ашана»
Эксперты отмечают, что клиенты теряют интерес к большим магазинам из-за того, что закупка требует много времени и большую сумму денег. Гипермаркетам посоветовали заполнять свои огромные площади и пустые пространства кафе и ресторанами, а также больше сосредоточиться на доставке онлайн-заказов.
Также на посещении крупных магазинов сказались антикоронавирусные ограничения в ряде регионов. Поэтому гипермаркетам приходится закрывать часть своих торговых точек, у которых нет рентабельности.
Ранее сообщалось, что французская торговая сеть Auchan решила закрыть часть своих торговых точек на территории России. На данный момент уже закрыты 17 магазинов французской фирмы. Сейчас в России