16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Гипермаркеты начали терять популярность у россиян

13:08, 13 октября 2021
Гипермаркеты начали терять популярность у россиян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ретейлеров России по итогам первой половины 2021 года. Их выручка резко сокращается, что свидетельствует о снижении популярности крупных магазинов среди жителей России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Выручка «Ашана» сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд руб., выручка Metro осталась на уровне в 96,1 млрд руб. Гипермаркеты уступили свои 9-е и 10-е места рейтинга онлайн-ретейлеру Ozon (141,9 млрд руб.) и сети дискаунтеров «Светофор» (120,5 млрд рублей).

Эксперты отмечают, что клиенты теряют интерес к большим магазинам из-за того, что закупка требует много времени и большую сумму денег. Гипермаркетам посоветовали заполнять свои огромные площади и пустые пространства кафе и ресторанами, а также больше сосредоточиться на доставке онлайн-заказов.

Также на посещении крупных магазинов сказались антикоронавирусные ограничения в ряде регионов. Поэтому гипермаркетам приходится закрывать часть своих торговых точек, у которых нет рентабельности.

Ранее сообщалось, что французская торговая сеть Auchan решила закрыть часть своих торговых точек на территории России. На данный момент уже закрыты 17 магазинов французской фирмы. Сейчас в России насчитывается 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. С 2020 года число торговых точек сократилось более чем на 32%. Частично торговая сеть сократила торговые площади. Данные нововведения связаны со сменой торговой концепции фирмы на территории России.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео