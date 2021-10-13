Гипермаркеты начали терять популярность у россиян

Сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ретейлеров России по итогам первой половины 2021 года. Их выручка резко сокращается, что свидетельствует о снижении популярности крупных магазинов среди жителей России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Выручка «Ашана» сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд руб., выручка Metro осталась на уровне в 96,1 млрд руб. Гипермаркеты уступили свои 9-е и 10-е места рейтинга онлайн-ретейлеру Ozon (141,9 млрд руб.) и сети дискаунтеров «Светофор» (120,5 млрд рублей).

Эксперты отмечают, что клиенты теряют интерес к большим магазинам из-за того, что закупка требует много времени и большую сумму денег. Гипермаркетам посоветовали заполнять свои огромные площади и пустые пространства кафе и ресторанами, а также больше сосредоточиться на доставке онлайн-заказов.

Также на посещении крупных магазинов сказались антикоронавирусные ограничения в ряде регионов. Поэтому гипермаркетам приходится закрывать часть своих торговых точек, у которых нет рентабельности.