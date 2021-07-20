Германия примет меры, если Россия использует газ как оружие

Германия примет «ответные меры», если Россия будет «использовать газ как оружие», об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения с США по «Северному потоку — 2».

Согласно черновому варианту текста сделки, США и Германия уже близки к сделке по газопроводу "Северный поток - 2". При этом в сторону России будут приняты соответствующие меры, если энергоресурсы трубопровода будут использованы в качестве оружия против Украины, отмечается в статье.

Кроме того данные ограничения могут коснуться и поставок газа в Европу.

Ранее СМИ сообщили, что США и Германия договорились по «Северному потоку — 2». Ряд СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что США и Германия устранили разногласия относительно российского газопровода и в ближайшее время объявят о сделке.