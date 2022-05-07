Германии предрекли волну банкротств без газа из России Глава Commerzbank Кноф: Германию без российского газа ожидает волна банкротств

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Председатель Commerzbank Манфред Кноф заявил, что в ФРГ под угрозой оказались поставки энергии. Это грозит стране ростом банкротств, отметил он в беседе с Handelsblatt.

Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция, — подчеркнул банкир.

По его словам, в настоящее время Commerzbank активировал работу с корпоративными клиентами. Это пока позволяет справляться с актуальными вызовами, среди которых рост цен на сырьё и трудности с логистикой.

Кноф добавил, что ожидает увеличения количества неплатёжеспособности на рынках Германии.

Ранее стало известно, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможном росте цен после введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из России составят 180 дней. Хабек отметил, что за этот период цены на внутреннем рынке страны могут значительно увеличиться.