Эксперт рассказал, где правительству найти деньги на индексацию пенсий

https://static.news.ru/photo/ed074174-5b17-11eb-b9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для того, чтобы вновь начать индексировать пенсии работающих пенсионеров, имеет смысл перераспределить доходы богатых в пользу бедных, однако правительство, скорее всего, пойдёт по иному пути, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По мнению эксперта, в стране вполне реально найти деньги на индексацию пенсий для тех пожилых граждан, которые продолжают работать.

Если где-то прибудет — где-то может и убыть. Не обязательно это всё [индексацию пенсий работающих пенсионеров] делать за счёт роста дефицита бюджета, — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

При этом экономит напомнил о таком понятии, как склонность к потреблению, то есть доле национального дохода, которая расходуется домашними хозяйствами на потребление товаров и услуг. А потребление, как известно, является одним из двигателей экономического роста. «Половина нашего ВВП — это частное потребление. Это зарплаты, пенсии, пособия — всё то, что получают домашние хозяйства. Если растут доходы граждан, увеличивается и внутренний валовый продукт. Но главное, это влияет на экономический рост, но только при условии, что средства тратятся внутри страны», — пояснил эксперт.

Поэтому важно различать доходы богатых и доходы бедных. Какая доля этих доходов пойдёт на внутреннее потребление? У бедных она выше, так как они, как правило, потребляют больше более дешёвых российских товаров. В этом случае деньги остаются внутри страны и продолжают работать на экономику.

По мнению Валерия Миронова, имеет смысл перераспределить доходы супербогатых россиян в пользу бедных. Сделать это возможно путём дальнейшего повышения ставки подоходного налога. Ранее она была повышена с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжёлыми редкими заболеваниями.

Чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, можно ввести ещё более высокую ставку для супербогатых. Правда, чиновники сами по себе люди не бедные и вряд ли выступят с подобным предложением. Нужна политическая воля. Скорее всего, в правительстве предложат обложить повышенными налогами нефтегазовых олигархов, — предположил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.