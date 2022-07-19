Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С 20 июля Газпромбанк вводит комиссию за любые переводы физических лиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Размер комиссии составит 3%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.

В сообщении подчёркивается, что сумма комиссии составит не менее 12 тысяч рублей.

Также банк ввёл комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объёмом более 10 тысяч условных единиц, она составит 0,017% в день от общей суммы. Кроме того, введена комиссия в размере 3% за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро (не менее 12 тысяч рублей и не более суммы зачисления).

В банке призвали клиентов хранить средства, «используя счета в валютах дружественных стран».

Ранее сообщалось, что банки в России предлагают своим клиентам рефинансировать ипотеку, которую те оформили весной 2022 года, когда проценты по кредитам были высокими. Отмечается, что речь идёт о ВТБ, Сбербанке, а также Газпромбанке. В настоящее время, по словам представителей финансовых организаций, предложением воспользовались небольшое количество людей.