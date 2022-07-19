Банки предложили россиянам рефинансировать взятую весной ипотеку Банки РФ предлагают клиентам рефинансировать ипотеку, взятую весной по высоким ставкам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки в России предлагают своим клиентам рефинансировать ипотеку, которую те оформили весной 2022 года, когда проценты по кредитам были высокими, пишет ПРАЙМ. Отмечается, что речь идёт о банке ВТБ, Сбербанке, а также Газпромбанке. В настоящее время, по словам представителей финансовых организаций, предложением воспользовались небольшое количество людей.

ВТБ запустил рефинансирование ипотеки по ставке 10,5% годовых ещё в конце июня. Срок рефинансируемого кредита — до 30 лет. Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи, — сообщила пресс-служба ВТБ.

В банке отметили, что объём сделок составляет около 6 миллиардов рублей. В Газпромбанке рефинансирование доступно по ставке 10,3% годовых, а в МТС-банке — от 11,1%.

Пенсионный фонд России ранее анонсировал прибавку к пенсиям 7,3 млн как работающих, так и неработающих пенсионеров с 1 августа 2022 года. Первой категории, которая получает дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличат выплаты на 314,07 рубля. Помимо этого, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат прибавку к страховой пенсии.