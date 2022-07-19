Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии 1 августа ПФР: с 1 августа власти проиндексируют пенсии 7,3 млн россиян

Фото: Maria Vashchuk/Russian Look

Пенсионный фонд России анонсировал прибавку к пенсиям 7,3 млн как работающих, так и неработающих пенсионеров с 1 августа 2022 года. Первой категории, которая получает дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличат выплаты на 314,07 рубля. Помимо этого, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат прибавку к страховой пенсии, пишут «Известия».

Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Также проиндексируют военные пенсии, — говорится в материале.

При этом аналитики уточнили, что прибавку могут ждать те, кто закончил работать в 2021 году: на их счету есть неучтённые пенсионные баллы. После учёта этих баллов сумма пенсии вырастет. Те, кто закончил работать до 2021 года уже не смогут претендовать на прибавку. Размер указанной прибавки не фиксирован в законе, но имеет «потолок». Может быть доначислено не более трёх пенсионных баллов.

Военным пенсионерам перерасчёт сделают так же как неработающим. А до 1 октября текущего года вышедшим на пенсию экс-сотрудникам МВД сделают прибавку на 19,5%. В октябре на 15,5% поднимут пенсии ветеранов Великой Отечественной войны. А военные в отставке будут получать на 4% больше.

Власти планируют стимулировать граждан делать долгосрочные накопления в рамках новой пенсионной реформы. Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства гражданам придётся вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет.