Госдума разрешила тратить маткапитал на оплату частных детских садов Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на оплату образования от ИП

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Депутаты сочли обоснованными соответствующие изменения в законодательство.

Представляется обоснованным внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность, — отмечается в тексте пояснительной записки к проекту.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству рассмотреть вопрос об использовании средств материнского капитала для oказания ребенку медпомощи. Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, оплату социальной реабилитации детей-инвалидов. Также его можно направить на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.