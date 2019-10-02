https://static.news.ru/photo/a9f8abcc-e4f1-11e9-9aa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что «Газпром» в 2019 году немного снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не изменит. Россия по-прежнему занимает 37% газового рынка Европы, а через полтора месяца будет завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который напрямую свяжет компанию с европейскими потребителями.

Объём поставок в Европу снизится на несколько миллиардов кубометров, — цитирует «Интерфакс» выступление Новака на Российской энергетической неделе.

В начале сентября «Газпром» сообщал , что за восемь месяцев этого года поставил в страны дальнего зарубежья 127,3 млрд кубометров газа, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Глава совета директоров Виктор Зубков отметил, что Россия газовый рынок в Европе не теряла и имеющиеся контракты говорят о том, что объём в 37% останется и впредь.

«Газпрому» нужно всего полтора месяца работ для завершения строительства «Северного потока — 2», — сообщил Зубков.

По его словам, если разрешение от Дании так и не будет получено, газопровод проведут через нейтральные воды Балтики.

Как писал News.ru, Россия всё же надеется на положительное решение Дании в вопросе строительства «Северного потока — 2» через территориальные воды Скандинавской страны. Новак считает, что нет никаких оснований для того, чтобы был получен отказ. Просто идёт задержка по времени.

Ранее «Газпром» отчитался, что к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости. Запустить новый экспортный газопровод планируют до конца года. Этот проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.