«Газпром» предупредил об истощении газовых хранилищ в Европе

https://static.news.ru/photo/32c146a6-80ed-11eb-9e9e-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Европе необходимо будет закачать минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, из-за истощения европейских подземных хранилищ газа нынешней зимой.

К 7 марта поднято уже 61,1 млрд кубических метров газа. Оставшийся объём активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд кубических метров ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, — цитирует ТАСС заявление «Газпрома».

В компании уточнили, что уровень газа в европейских хранилищах упал до 34%, в том числе в ФРГ — до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.

Ранее стало известно, что в европейских подземных хранилищах газа осталось менее 50% сырья. Об этом сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE). По имеющимся данным, накануне утром хранилища были заполнены на 49,83%. Нынешний уровень заполненности хранилищ в Европе на 2,77% ниже средних показателей за последние пять лет. Причиной расхода газа может считаться погода. На этой неделе кратковременная оттепель вновь сменилась морозом, и в ближайшие семь дней, по прогнозам синоптиков, температура воздуха останется на уровне 5–10 градусов мороза. При этом цена газа на европейском рынке уверенно растёт. В частности, в Нидерландах на хабе TTF тысяча кубометров топлива стоит $225–227, писал NEWS.ru.