Запасы газа в Европе резко сократились из-за морозов

https://static.news.ru/photo/65723b58-b368-11ea-8167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось менее 50% сырья. Об этом сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE).

По имеющимся данным, накануне утром хранилища были заполнены на 49,83%. Нынешний уровень заполненности хранилищ в Европе на 2,77% ниже средних показателей за последние пять лет.

Причиной расхода газа может считаться погода. На этой неделе кратковременная оттепель вновь сменилась морозом и в ближайшие семь дней, по прогнозам синоптиков, температура воздуха останется на уровне 5–10 градусов мороза.

При этом цена газа на европейском рынке уверенно растёт. В частности, в Нидерландах на хабе TTF тысяча кубометров топлива стоит 225–227 долларов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», отметившей важность газопровода для Германии, которая переходит с угля и атомной энергии на возобновляемые источники.