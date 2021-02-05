Макрон поддержал позицию Меркель по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/c3c09e08-67e9-11eb-a031-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», отметившей важность газопровода для Германии, которая переходит с угля и атомной энергии на возобновляемые источники.

Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе — это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода, — цитирует Макрона РИА Новости.

Он добавил, что несмотря на расхождение в отдельных вопросах, позиции Германии и Франции по основным вопросам, в том числе энергетического суверенитета Европы, скоординированы.

Проект «Северного потока −2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

В Европе разделились мнения о судьбе «Северного потока — 2». Чехия и Польша настаивают на введении санкций против его строительства из-за замены Навальному условного срока на реальный. Германия и Австрия считают, что не следует вмешивать политику в экономическую повестку.

Как сообщал NEWS.ru, сокращение поставок газа на Украину может стать причиной, по которой власти Германии приостановят эксплуатацию «Северного потока — 2».