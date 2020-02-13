Российский «Газпром» направил Министерству финансов предложения, касающиеся льгот по НДПИ с 2022 года для новых месторождений, сообщил зампред компании Фамил Садыгов.
По его словам, в настоящее время «Газпром» ведёт переговоры по данному вопросу.
Сейчас расчёты ведём для того, чтобы обсудить дальнейшую реализацию, — добавил он.
Садыгов также уточнил, что предложение не окажет влияния на трёхлетний бюджет,
Ранее NEWS.ru писал, что компания «Газпром» опубликовала презентацию ко Дню инвестора. В ней содержится информация о сроках завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно данным, размещённым на сайте организации, запуск состоится в конце 2020 года.
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