https://static.news.ru/photo/0481dd06-4e57-11ea-bf36-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Российский «Газпром» направил Министерству финансов предложения, касающиеся льгот по НДПИ с 2022 года для новых месторождений, сообщил зампред компании Фамил Садыгов.

По его словам, в настоящее время «Газпром» ведёт переговоры по данному вопросу.

Сейчас расчёты ведём для того, чтобы обсудить дальнейшую реализацию, — добавил он.

Садыгов также уточнил, что предложение не окажет влияния на трёхлетний бюджет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Газпром» опубликовала презентацию ко Дню инвестора. В ней содержится информация о сроках завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно данным, размещённым на сайте организации, запуск состоится в конце 2020 года.