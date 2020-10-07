«Газпром» обжалует решение Польши по делу «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/1d97a686-088d-11eb-916b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также его решением оштрафовать компанию и обязательно воспользуется своим правом на обжалование.

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на «Газпром» штрафа в размере около $6,467 млрд, — цитирует РИА Новости заявление концерна.

По сообщению «Газпрома», регулятор обвиняет его и европейских партнёров «Северного потока — 2» в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта.

Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заёмного финансирования, — подчеркивает концерн.

«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, так как не нарушал антимонопольное законодательство Польши. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда, добавили в компании.

Там также заявили о том, что решение польского регулятора нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа говорит о желании любыми способами противодействовать реализации «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» и компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Как рассказал глава Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Томаш Хрустный, было решено оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний. Так, на «Газпром» был наложен штраф в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а на компании — 385 млн злотых ($100 млн). По данным регулятора, компании нарушили польское антимонопольное законодательство. Кроме штрафа, согласно его решению, компании должны разорвать договор о строительстве газопровода в течение 30 дней.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.