«Газпром нефть» спрогнозировала возвращение цен к $50 за баррель

https://static.news.ru/photo/fc0e571e-8fa9-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство российской компании «Газпром нефть» заложило возвращение мировых цен к отметке $50 за баррель в базовом долгосрочном прогнозе, заявил заместитель гендиректора Алексей Янкевич.

По словам Янкевича, «уровень $50 или выше» соответствует базовой цене при оценке инвестпроектов. Он отметил, что компания рентабельна при $20 за баррель.

Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий в 2020 году: от $15 до $40 за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства, — цитирует ТАСС заместителя гендиректора «Газпром нефти».

Янкевич подчеркнул, что даже при существующих ценах на нефтяном рынке компания «чувствует себя вполне устойчиво».

Как писал NEWS.ru, 4 мая начали дорожать июльские нефтяные фьючерсы, поднявшись в цене на несколько долларов. 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ о резком снижении добычи, подписанное Россией, Саудовской Аравией и другими крупнейшими поставщиками топлива.