«Газпром» намерен взыскать более $370 млн с «Молдовагаза»

https://static.news.ru/photo/3ee61646-b725-11eb-a79e-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

В феврале текущего года российский «Газпром» подал иск в отношении «Молдовагаза». Об этом сообщается в ежеквартальном отчёте компании.

Как уточняется, «Газпром» намерен взыскать с «Молдовагаза» долг за поставленный в 2018 году газ. Речь идёт о сумме в $370,518 млн.

Иск был направлен в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. Дата судебного разбирательства по этому делу пока неизвестна.

В феврале 2020 года «Газпром» подал иск в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате о взыскании с «Молдовагаза» долга размером $246,409 млн. Заявление касается задолженности за природный газ, который был поставлен в 2017 году.

Ранее глава «Оператора ГТC Украины» Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитaрной безопасности Украины. Макогон также добавил, что в этих условиях Киеву важно не допустить завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2».