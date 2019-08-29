https://static.news.ru/photo/1f6b9e1a-ca70-11e9-b863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2/Paul Langrock

Компания «Газпром» в данный момент находится в безрисковой зоне в плане графика строительства трубопровода «Северный поток — 2», рассказал во время телефонной конференции глава финансового департамента предприятия Александр Иванников.

Мы ещё по-прежнему пока находимся в безрисковой зоне с точки зрения даты окончания проекта, — цитирует топ-менеджера агентство ПРАЙМ .

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух магистралей, рассчитанных на 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Коммуникации планируют достроить в текущем году. Маршрут проложен сквозь территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Осталось получить разрешение на инженерные работы только от Дании.

Ранее News.ru писал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на три четверти. В данный момент инженерные работы ведутся в России и Германии. По дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и ФРГ проложено 1855 км магистрали. Стартовал финальный этап монтажа конструкций.