«Газпром» изменит правила закупки для отмены штрафов из-за COVID-19

Обеспечить внесение в правовые акты изменений, которые регламентируют правила закупки, для отмены штрафных санкций из-за нарушений обязательств, вызванных пандемией коронавируса, поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру совет директоров. Об этом сообщается в материалах газового холдинга.
Кроме того, как заявили в «Газпроме», поправки дадут возможность изменить срок исполнения договора и (или) его цены. Также могут быть изменены «и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения».
Как писал NEWS.ru, ранее «Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб.
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