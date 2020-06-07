«Газпром» изменит правила закупки для отмены штрафов из-за COVID-19

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Александр Варфоломеев поддержал законопроект о фиксированной почасовой оплате труда. Однако он считает, что у работодателей могут возникнуть вопросы по данной инициативе.

Я как человек и член Совета Федерации выступаю за и поддерживаю любое решение, которое способствует увеличению заработной платы людей, — заявил Варфоломеев «Москве 24». По мнению парламентария, увеличение зарплаты, в...