«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

«Газпром» намерен закупить трубы большого диаметра на общую сумму 100 млрд рублей. Эта сумма является рекордной за всю историю компании.
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До настоящего времени крупнейшей сделкой был контракт ООО «Газпром комплектация» с Загорским трубным заводом на поставку 500 тысяч тонн на 41 млрд рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, компания «Газпром» подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на газ, поставляемый в Польшу.
Предметом судебного разбирательства являются цены на сырьё, поставляемое по газопроводу Ямал — Европа в рамках заключённого в 1996 году соглашения с польской PGNiG. По мнению представителей компании, для отмены решения суда от 30 марта 2020 года нет никаких оснований. Дальнейшие шаги в связи с ситуацией PGNiG рассмотрит после получения копии иска.
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