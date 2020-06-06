«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

https://static.news.ru/photo/16ebc28a-a899-11ea-b155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/GLook Press

«Газпром» намерен закупить трубы большого диаметра на общую сумму 100 млрд рублей. Эта сумма является рекордной за всю историю компании.

Как сообщает «Интерфакс», поставки планируется осуществить в 2021 и 2022 годах. Предельная цена закупки составляет, согласно заявке, 98,402 млрд рублей. Пока в качестве срока подведения итогов указано 16 июня, однако дата может измениться. Закупка предназначена для баз «Газпром инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.

До настоящего времени крупнейшей сделкой был контракт ООО «Газпром комплектация» с Загорским трубным заводом на поставку 500 тысяч тонн на 41 млрд рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, компания «Газпром» подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на газ, поставляемый в Польшу.

Предметом судебного разбирательства являются цены на сырьё, поставляемое по газопроводу Ямал — Европа в рамках заключённого в 1996 году соглашения с польской PGNiG. По мнению представителей компании, для отмены решения суда от 30 марта 2020 года нет никаких оснований. Дальнейшие шаги в связи с ситуацией PGNiG рассмотрит после получения копии иска.