«Газпром» опротестовал решение суда о снижении цены на газ для Польши

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Компания «Газпром» подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на газ, поставляемый в Польшу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление польской энергетической компании PGNiG. Предметом судебного разбирательства являются цены на сырьё, поставляемое по газопроводу «Ямал — Европа» в рамках заключённого в 1996 году соглашения. В PGNiG отмечают, что детали иска об апелляции им пока не известны. По мнению представителей компании, для отмены решения суда от 30 марта 2020 года нет никаких оснований. Дальнейшие шаги в связи с ситуацией PGNiG рассмотрит после получения копии иска.

Суд в Стокгольме ранее постановил, что формула цены на газ по так называемому Ямальскому контракту должна быть изменена в соответствии с ситуацией на рынке. Новая цена, установленная судебным решением, должна применяться к поставкам с 1 ноября 2014 года — с даты, когда PGNiG подала иск. Суд также обязал «Газпром» компенсировать разницу в стоимости поставленного за это время газа. Как писал NEWS.ru, польская сторона обвинила «Газпром» в выставлении счёта за март и апрель по прежней цене, вопреки решению суда.