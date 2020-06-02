«Газпром» опротестовал решение суда о снижении цены на газ для Польши

Компания «Газпром» подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на газ, поставляемый в Польшу.
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Суд в Стокгольме ранее постановил, что формула цены на газ по так называемому Ямальскому контракту должна быть изменена в соответствии с ситуацией на рынке. Новая цена, установленная судебным решением, должна применяться к поставкам с 1 ноября 2014 года — с даты, когда PGNiG подала иск. Суд также обязал «Газпром» компенсировать разницу в стоимости поставленного за это время газа. Как писал NEWS.ru, польская сторона обвинила «Газпром» в выставлении счёта за март и апрель по прежней цене, вопреки решению суда.
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