Газовый ультиматум Зеленского раскритиковали в Германии

Население Германии было возмущено поведением президента Украины Владимира Зеленского, когда он пытался повлиять на позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель в вопросе обеспечения энергоресурсами. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Приближающееся завершение строительства «Северного потока — 2» вынудило президента Украины поспешно посетить Германию. Там он попытался убедить немецкого политика в том, что Киеву нужны доходы от транзита газа на уровне $3 млрд в год. В противном случае украинский лидер собирался требовать от немецкой стороны серьёзных компенсаций.

В свою очередь Меркель отказалась идти на поводу у Украины, а поведение Зеленского вызвало гнев у жителей Германии. Пользователи Интернета указали на то, что Киев очень часто пытается манипулировать газовым транзитом, используя его как рычаг давления на Евросоюз и Россию.

Кроме того, часть пользователей отметили, что именно со стороны Украины наблюдалась блокировка поставок газа, который предназначался пользователям Европы. Этим оправдывается строительство «Северного потока — 2».

Ранее эксперт заявил о том, что Украина размечталась о поставках газа. Требования Киева в виде гарантированного транзита газа на ближайшие 15 лет через «Северный поток — 2» носят безумный характер. Однако этими действиями Киев ничего не добьётся.