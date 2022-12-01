Газ в Европе стал еще дороже Цены на газ в Европе превысили $1700

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость газа в Европе в ходе утренних торгов 1 декабря поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с 13 октября. По данным лондонской биржи ICE, темпы роста увеличились до 9%.

Торги стартовали с отметки $1610,8 (+2,8%). К 11:00 мск цена фьючерсов поднялась до $1709,8. Это на 9,1% больше по сравнению с показателями предыдущего торгового дня — $1566,7 за тысячу кубометров.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее объяснил резкое подорожание газа в Европе началом отопительного сезона. По его словам, пик кризиса придется на февраль — март 2023 года, когда закончится газ в подземных хранилищах, а возможности импорта окажутся снижены.

Ранее сообщалось, что средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза выше, чем в том же месяце в 2021 году. Самый высокий рост цен на электроэнергию за октябрь наблюдался в Дублине и составил 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%. Правительства стран ЕС пообещали потратить более €550 млрд на защиту граждан и бизнеса на фоне резкого роста цен на энергоносители.