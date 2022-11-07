Bloomberg: счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/globallookpress.com

Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку руководства ЕС, сообщает Bloomberg. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67%, до 36 евроцентов за киловатт-час.

По данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза выше, чем в том же месяце в 2021 году. Самый высокий рост цен на электроэнергию за октябрь наблюдался в Дублине и составил 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.

Агентство отмечает, что правительства стран ЕС пообещали потратить более €550 млрд на защиту граждан и бизнеса на фоне резкого роста цен на энергоносители.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что экономия электроэнергии в Европе может стать драйвером для усиленного перехода на зеленую энергетику, в том числе в домохозяйствах. Так, например, в 2020 году благодаря ветрякам в Великобритании удалось покрыть 40% потребления. В 2021-м ветры были слабыми, поэтому турбины сгенерировали только 10%, подчеркнул эксперт.

Демидов также сказал, что существует директива Еврокомиссии о добровольном снижении потребления электроэнергии на 15%. Сделать это рекомендуется всем государствам ЕС. При этом в том случае, если будет введен режим чрезвычайной ситуации, директива становится обязательной к исполнению.