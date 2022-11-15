Энергетик объяснил резкое подорожание газа в Европе Энергетик Юшков объяснил резкое подорожание газа в Европе началом отопительного сезона

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил резкое подорожание газа в Европе началом отопительного сезона, заявив об этом в беседе с NEWS.ru. По его словам, пик кризиса придется на февраль-март 2023 года, когда закончится газ в подземных хранилищах, а возможности импорта окажутся снижены.

Теперь начинается полноценный отопительный сезон, отбор из ПХГ. Газ дорожает. Пик кризиса придется на февраль-март 2023-го. Так [бывает] всегда, — заявил эксперт.

Поводом для комментария стала информация о том, что биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11% и приближаются к $1350 за тысячу кубометров. Ближайшие декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки $1294,5 за тысячу кубометров. Стоимость газа по итогам торгов 14 ноября выросла на 20%, примерно до $1250 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза выше, чем в том же месяце в 2021 году. Самый высокий рост цен на электроэнергию за октябрь наблюдался в Дублине и составил 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%. Правительства стран ЕС пообещали потратить более €550 млрд на защиту граждан и бизнеса на фоне резкого роста цен на энергоносители.