Gallina Blanca решила уйти из России

Решение уйти из России принял GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca. Он продаёт производство в Нижегородской области компании из Непала CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что стоимость сделки может составить от 1 до 1,5 млрд рублей. Новому хозяину фабрики — CG Foods — придётся инвестировать в продвижение нового для России бренда и развитие производства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ», о чём известила 30 декабря. «Юроп Фудс ГБ» является российской структурой GBFoods испанской семьи Карулья, выпускающей продукты для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca. ООО «СиДжи Фудс» является российской «дочкой» CG Foods, которая входит в состав непальской CG Corp Global.

Ранее стало известно, что продажи лапши быстрого приготовления с начала года выросли на 6,1% в России. В прошлом году такой показатель не превышал 2%. Ажиотаж эксперты рынка связывают с попытками россиян сэкономить, что заставляет покупать данный продукт даже тех, кто не употреблял его ранее. Например, лапшу быстрого приготовления стали покупать даже пенсионеры, которые раньше относились к ней крайне негативно.