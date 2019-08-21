Внезапная новость о возможности пока что только пригласить Россию для участия в саммите G7 породила вокруг себя массу вопросов и слухов. Зачем вдруг странам Запада понадобилась российская экономика и почему нам пришлось столько долго ждать этого шага от бывших друзей? News.ru разбирался в том, что мы можем потерять, а что приобрести от договорённостей Трампа и Макрона.
Инициатором наладить отношения с Москвой выступил Эммануэль Макрон — свои мысли по этому поводу он высказал в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Любопытно, что об инсайде сообщила журналист CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на высокопоставленные источники в американской администрации. Ожидается, что Трамп может поднять данный вопрос на саммите G7 в Биаррице.
Несмотря на то, что Москва не раз говорила, что не нуждается в возвращении к формату G8, что в «двадцатке» больше возможности для развития партнёрства, американский лидер признал, что не прочь возвращения России и возобновления деятельности «восьмёрки». Более того, после последней встречи с Макроном 19 августа президент РФ Владимир Путин назвал полезными контакты со странами G8, подчеркнув при этом, что не ставит самоцелью поднимать в ходе переговоров тему возврата к этому формату.
В целом Россия поддерживает любые невоенные формы партнёрства и сотрудничества, призывает все страны не входить в различные военные блоки, а решать вопросы политическим способом, посредством диалога и договоренностей.
Исключение России из состава «большой восьмёрки» произошло на волне усиления давления по другим фронтам — русофобская пропаганда, фабрикованные дела, санкционное давление, критика действий Москвы фактически всеми западными лидерами. Однако Россия, не без потерь, но сумела адаптироваться и активизировать своё участие в других форматах — БРИКС, ШОС, G20 и особенно в ОПЕК+.
Как пояснил News.ru главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, возвращение в формат клуба «восьми» может помочь России обсуждать последствия политики давления и протекционизма непосредственно с прямыми инициаторами или бенефициарами. При этом маловероятно, что такие дискуссии будут продуктивными, но не совершать движения навстречу открытому диалогу нельзя. Отдельно нужно заметить, что возвращение в формат G8 не может использоваться как условие торга в рамках «крымской сделки», об этом тоже неоднократно заявляла Москва.
По сути участие Москвы в «узком формате» саммита, как и членство в ПАСЕ, больше нужны странам, которые хотят иметь возможность влиять на политику Кремля.
Вся эта история с подобными клубами — это в большей части чисто имиджевая история. Никакого влияния на экономику стран участие или неучастие в G8 не оказывает, да и политическая составляющая также сомнительна, рассказал News.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Пожалуй, единственный плюс в исключении России из «восьмерки» — это отсутствие лишних трат на проведение встреч.
Однако к заявлениям Трампа стоит относиться достаточно спокойно: американский лидер уже не в первый раз говорит о необходимости вернуть Россию в G8. Главным образом это связано с конфликтом США с остальными странами «семёрки» по вопросам пошлин и торгового регулирования.
Таким образом, Трамп всего лишь использует тему противостояния с Россией в собственных интересах, лишний раз намекая европейцам на то, что с их мнением можно не считаться. И никакого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном это, разумеется, не означает. Это прекрасно понимают и отечественные политики, неизменно холодно реагирующие на подобные заявления, подчеркнул Николаев.
Важно помнить, что одно другому не мешает — и будь то «восьмёрка» или «семёрка», эти организации не отменяют участие в «двадцатке». Наши интересы в экономике, хотим мы того или нет, отчасти зависят от политического климата. А приглашение приехать, пусть и в качестве гостя, на саммит G7, если оно официально последует, может стать поворотным пунктом, после которого Запад медленно, но всё-таки начнёт для начала символически, а затем возможно и пошагово, рассеивать нелепую ауру демонизации вокруг России.
Как полагает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв, речь не пойдёт о немедленном снятии санкций, наиболее болезненные из которых ограничивают доступ к длинным деньгам, к недорогим валютным кредитным линиям для российских банков, российского бизнеса и для совместных бизнес-проектов с иностранным участием. Но и действующие, и только ещё потенциальные иностранные бизнес-партнёры почувствуют себя смелее, увереннее будут расширять дела в России.
А это, в свою очередь, даёт важные гарантии и бизнесу, что он может особо не переживать за свои вложения, что западные государства, возможно, не станут больше хотя бы чисто политическими удавками активно тормозить и без того едва теплящиеся очаги только зарождающегося у нас роста.
Сама же «семёрка» по тематике больше политический формат, его участники скорее стремятся вершить судьбы мира, чем решать практически насущные вопросы. А формат «двадцатки», конечно, намного ближе к экономике: ведь именно на полях G20 или крупных региональных саммитов сегодня заключают или выводят на финишную прямую многие двусторонние торговые соглашения.
И для «двадцатки», уверен эксперт, Россия абсолютно полноправный участник, тогда как «семёрка» и в случае возвращения туда России ещё долго не станет «восьмёркой», а будет своеобразным форматом по схеме «7+1». Но разве кроме формального названия G8 дела когда-то обстояли по-другому? Учитывая массу громких обвинений за последние 5 лет в адрес России едва ли не во всех смертных грехах, выдвигая которые ведущие страны-участницы «группы семи» как бы сами загнали себя в угол, ограничивая в дальнейшем свободу для манёвра, так что им было бы сложно теперь с имиджевой точки зрения подать России руку для диалога иным путём. Но деликатность этой ситуации для Запада Россия может и понять, и достаточно спокойно принять.
По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, возвращение формата межстрановых встреч G7 с участием РФ в случае своей реализации окажет на российскую экономику достаточно сдержанное влияние. С одной стороны, возвращение Москвы в диалог с Западом может являться предпосылкой для сближения отечественных и западных позиций по ряду вопрос в определённой временной перспективе. С другой стороны, важно понимать, что с возвращением РФ в G7 уровень санкционного давления на отечественную экономику и рынки не снизится в одночасье.
В свою очередь, эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский подчеркнул, что было бы неправильно в первую очередь искать экономическую составляющую в возможном восстановлении России в формате G7. Например, было бы странно выдвинуть встречным условием возвращения в G7 возможность обсуждения таких больных тем как, например, «Северный поток-2».
Но не исключено, что со временем с подачи формата «7+1» начнут решаться наконец-то уже и вопросы по урегулированию в Донбассе, предложения по которым всё активнее стали всплывать после победы на Украине Зеленского уже и при посредничестве Макрона, и при участии израильского премьера Нетаньяху. Трамп, Макрон, представители Италии и новый канцлер Германии, который в ближайшее время придёт на смену Меркель, думается, сами будут заинтересованы в том, чтобы перевернуть сложную страницу в отношениях Запада с Россией и выстраивать мир с поиском взаимных выгод с чистого листа. А в определённый момент чуть позже на этом пути найдутся и веские формальные доводы, чтобы отказаться от большей части санкционных пакетов, которые стали бременем и для Европы, пока её экономика уже несколько лет буксует на одном и том же уровне, тогда как конкуренты вырываются вперёд. Новые европейские лидеры также явно ищут пути снятия излишней зависимости от США и в вопросах бизнеса, и в вопросах национальной безопасности, ища в этих областях и с Россией пути соприкосновения, а не конфронтации.