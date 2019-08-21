Внезапная новость о возможности пока что только пригласить Россию для участия в саммите G7 породила вокруг себя массу вопросов и слухов. Зачем вдруг странам Запада понадобилась российская экономика и почему нам пришлось столько долго ждать этого шага от бывших друзей? News.ru разбирался в том, что мы можем потерять, а что приобрести от договорённостей Трампа и Макрона.

Инициатором наладить отношения с Москвой выступил Эммануэль Макрон — свои мысли по этому поводу он высказал в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Любопытно, что об инсайде сообщила журналист CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на высокопоставленные источники в американской администрации. Ожидается, что Трамп может поднять данный вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Несмотря на то, что Москва не раз говорила, что не нуждается в возвращении к формату G8, что в «двадцатке» больше возможности для развития партнёрства, американский лидер признал, что не прочь возвращения России и возобновления деятельности «восьмёрки». Более того, после последней встречи с Макроном 19 августа президент РФ Владимир Путин назвал полезными контакты со странами G8, подчеркнув при этом, что не ставит самоцелью поднимать в ходе переговоров тему возврата к этому формату.

В целом Россия поддерживает любые невоенные формы партнёрства и сотрудничества, призывает все страны не входить в различные военные блоки, а решать вопросы политическим способом, посредством диалога и договоренностей.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон kremlin.ru

Исключение России из состава «большой восьмёрки» произошло на волне усиления давления по другим фронтам — русофобская пропаганда, фабрикованные дела, санкционное давление, критика действий Москвы фактически всеми западными лидерами. Однако Россия, не без потерь, но сумела адаптироваться и активизировать своё участие в других форматах — БРИКС, ШОС, G20 и особенно в ОПЕК+.

Как пояснил News.ru главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, возвращение в формат клуба «восьми» может помочь России обсуждать последствия политики давления и протекционизма непосредственно с прямыми инициаторами или бенефициарами. При этом маловероятно, что такие дискуссии будут продуктивными, но не совершать движения навстречу открытому диалогу нельзя. Отдельно нужно заметить, что возвращение в формат G8 не может использоваться как условие торга в рамках «крымской сделки», об этом тоже неоднократно заявляла Москва.

По сути участие Москвы в «узком формате» саммита, как и членство в ПАСЕ, больше нужны странам, которые хотят иметь возможность влиять на политику Кремля.

Вся эта история с подобными клубами — это в большей части чисто имиджевая история. Никакого влияния на экономику стран участие или неучастие в G8 не оказывает, да и политическая составляющая также сомнительна, рассказал News.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Пожалуй, единственный плюс в исключении России из «восьмерки» — это отсутствие лишних трат на проведение встреч.

Однако к заявлениям Трампа стоит относиться достаточно спокойно: американский лидер уже не в первый раз говорит о необходимости вернуть Россию в G8. Главным образом это связано с конфликтом США с остальными странами «семёрки» по вопросам пошлин и торгового регулирования.

Таким образом, Трамп всего лишь использует тему противостояния с Россией в собственных интересах, лишний раз намекая европейцам на то, что с их мнением можно не считаться. И никакого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном это, разумеется, не означает. Это прекрасно понимают и отечественные политики, неизменно холодно реагирующие на подобные заявления, подчеркнул Николаев.

Важно помнить, что одно другому не мешает — и будь то «восьмёрка» или «семёрка», эти организации не отменяют участие в «двадцатке». Наши интересы в экономике, хотим мы того или нет, отчасти зависят от политического климата. А приглашение приехать, пусть и в качестве гостя, на саммит G7, если оно официально последует, может стать поворотным пунктом, после которого Запад медленно, но всё-таки начнёт для начала символически, а затем возможно и пошагово, рассеивать нелепую ауру демонизации вокруг России.

Как полагает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв, речь не пойдёт о немедленном снятии санкций, наиболее болезненные из которых ограничивают доступ к длинным деньгам, к недорогим валютным кредитным линиям для российских банков, российского бизнеса и для совместных бизнес-проектов с иностранным участием. Но и действующие, и только ещё потенциальные иностранные бизнес-партнёры почувствуют себя смелее, увереннее будут расширять дела в России.

Они и так это делают всё активнее, достаточно посмотреть на состав гостей Петербургского форума или «Иннопрома». Но им будет проще принимать решения и по суммам инвестиций, и в принципе — видя, что Россия больше не изгой, что она принята в этот влиятельный неформальный международный клуб держав, которые интенсифицируют диалог и, отталкиваясь от противоречий, всё-таки стремятся договариваться и вырабатывать некую общую стратегии решения вопросов региональной и общемировой повестки. Петр Пушкарёв шеф-аналитик TeleTrade

А это, в свою очередь, даёт важные гарантии и бизнесу, что он может особо не переживать за свои вложения, что западные государства, возможно, не станут больше хотя бы чисто политическими удавками активно тормозить и без того едва теплящиеся очаги только зарождающегося у нас роста.

Сама же «семёрка» по тематике больше политический формат, его участники скорее стремятся вершить судьбы мира, чем решать практически насущные вопросы. А формат «двадцатки», конечно, намного ближе к экономике: ведь именно на полях G20 или крупных региональных саммитов сегодня заключают или выводят на финишную прямую многие двусторонние торговые соглашения.

И для «двадцатки», уверен эксперт, Россия абсолютно полноправный участник, тогда как «семёрка» и в случае возвращения туда России ещё долго не станет «восьмёркой», а будет своеобразным форматом по схеме «7+1». Но разве кроме формального названия G8 дела когда-то обстояли по-другому? Учитывая массу громких обвинений за последние 5 лет в адрес России едва ли не во всех смертных грехах, выдвигая которые ведущие страны-участницы «группы семи» как бы сами загнали себя в угол, ограничивая в дальнейшем свободу для манёвра, так что им было бы сложно теперь с имиджевой точки зрения подать России руку для диалога иным путём. Но деликатность этой ситуации для Запада Россия может и понять, и достаточно спокойно принять.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, возвращение формата межстрановых встреч G7 с участием РФ в случае своей реализации окажет на российскую экономику достаточно сдержанное влияние. С одной стороны, возвращение Москвы в диалог с Западом может являться предпосылкой для сближения отечественных и западных позиций по ряду вопрос в определённой временной перспективе. С другой стороны, важно понимать, что с возвращением РФ в G7 уровень санкционного давления на отечественную экономику и рынки не снизится в одночасье.

Фактически данный формат встреч дает весьма сдержанные надежды лишь на неухудшение геополитического вектора по РФ. Также следует заметить, что текущий формат межстрановых встреч, включая G20, достаточно явно демонстрирует, что сейчас крупнейшие мировые державы способны предложить весьма ограниченный набор мер по разрешению проблем роста мировой экономики. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер»

В свою очередь, эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский подчеркнул, что было бы неправильно в первую очередь искать экономическую составляющую в возможном восстановлении России в формате G7. Например, было бы странно выдвинуть встречным условием возвращения в G7 возможность обсуждения таких больных тем как, например, «Северный поток-2».

Но не исключено, что со временем с подачи формата «7+1» начнут решаться наконец-то уже и вопросы по урегулированию в Донбассе, предложения по которым всё активнее стали всплывать после победы на Украине Зеленского уже и при посредничестве Макрона, и при участии израильского премьера Нетаньяху. Трамп, Макрон, представители Италии и новый канцлер Германии, который в ближайшее время придёт на смену Меркель, думается, сами будут заинтересованы в том, чтобы перевернуть сложную страницу в отношениях Запада с Россией и выстраивать мир с поиском взаимных выгод с чистого листа. А в определённый момент чуть позже на этом пути найдутся и веские формальные доводы, чтобы отказаться от большей части санкционных пакетов, которые стали бременем и для Европы, пока её экономика уже несколько лет буксует на одном и том же уровне, тогда как конкуренты вырываются вперёд. Новые европейские лидеры также явно ищут пути снятия излишней зависимости от США и в вопросах бизнеса, и в вопросах национальной безопасности, ища в этих областях и с Россией пути соприкосновения, а не конфронтации.