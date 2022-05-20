Италия резко увеличила импорт российской нефти FT: Италия нарастила импорт российской нефти на фоне возможного эмбарго ЕС

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Италия в мае увеличила импорт российской нефти, несмотря на продолжающееся в Евросоюзе обсуждение возможного нефтяного эмбарго против РФ, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Отмечается, что Италия скоро может стать крупнейшим мировым центром для перевозки российской нефти по морю.

В мае Россия экспортировала в Италию около 450 тыс. баррелей нефти в сутки, что в четыре раза больше показателей февраля и является максимумом с 2013 года. Италия может обогнать Нидерланды и стать крупнейшим импортным хабом перевозимой по морю российской нефти, — говорится в публикации.

Китай также нарастил импорт российской нефти с крупным дисконтом по отношению к конкурентам из других стран. Общий объём импорта нефти из РФ может составить почти 2 млн баррелей в сутки, или 15% общего спроса Китая.

Ранее стало известно, что министры финансов и главы ЦБ «Большой семёрки» не смогли прийти к единому мнению насчёт ограничений импорта российской нефти, об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она сообщила, что американская сторона выдвинула свои предложения о введении пошлин на импорт российской нефти для ограничения доходов Москвы. При этом поставки энергоносителей из РФ сохраняются. Представители европейских стран добивались введения поэтапного эмбарго к концу года.